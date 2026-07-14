El director del Oceanográfico de Gijón encabezó la delegación del Instituto Español de Oceanografía ante la Unesco

El director del Centro Oceanográfico de Gijón, Rafael González-Quirós, participó en la sesión anual del Consejo Ejecutivo de la Comisión Oceanográfica Intergubernamental de la Unesco como jefe de la delegación del Instituto Español de Oceanografía. Este encuentro, la 59ª sesión, tuvo lugar la semana pasada en París.

Además de González-Quirós, la delegación española estuvo integrada por Jesús M. Arrieta e Itahisa Déniz González. Todos ellos participaron en las sesiones organizadas para supervisar el avance en los programas de esta comisión de la Unesco y acordar las prioridades y los mecanismos de gobernanza para el próximo año.

La delegación española participó en el Comité de Finanzas y en el grupo de redacción en el que se discutió el trabajo de la Comisión Oceanográfica Intergubernamental sobre el “Acuerdo en el marco de la Convención de las Naciones Unidas sobre el Derecho del Mar relativo a la Conservación y el Uso Sostenible de la Diversidad Biológica Marina de las Zonas Situadas Fuera de la Jurisdicción Nacional”, en concreto en el mecanismo de intercambio de información previsto en dicho acuerdo. Rafael González-Quirós destacó que esta iniciativa podría construirse a partir de "la importantes capacidades de la Comisión Oceanográfica Intergubernamental en la observación del océano, la gestión de datos e información oceanográficos y de biodiversidad marina, en el desarrollo de capacidades y en la coordinación e impulso de generación del conocimiento científico".

Rafael González-Quirós también fue invitado a participar en el evento paralelo titulado “Ciencia oceánica: la base para una toma de decisiones sostenible” en calidad de coordinador conjunto de la Tercera Evaluación Mundial de los Océanos presentada recientemente en Nueva York.

Conservación y uso sostenible

En el encuentro también se adoptaron decisiones para impulsar la ciencia oceánica, los sistemas de alerta temprana, el intercambio de datos y la posible aplicación del Acuerdo en el marco de la Convención de Naciones Unidas sobre el Derecho del Mar relativo a la Conservación y el Uso Sostenible de la Diversidad Biológica Marina en Zonas Situadas Fuera de la Jurisdicción Nacional, señalan desde el Instituto Español de Oceanografía, organismo integrado en el Consejo Superior de Investigaciones Científicas (CSIC).

Añaden que expertos españoles asumen responsabilidades en distintos grupos de trabajo, como la vicepresidencia del Sistema de Alerta de Tsunamis del Atlántico Noroeste y Mediterráneo, entre otros.