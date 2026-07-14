Naval Azul se estrena como sala de exposiciones al aire libre con una muestra de fotografías

Naval Azul se estrena esta semana como nueva sala de exposiciones al aire libre de la ciudad. El paseo a pie de mar en que se ha convertido parte del recinto que albergara el astillero de Naval Gijón acogerá entre los días 16 y 30 de este mes las imágenes de gran formato que dan vida a la exposición «Momentos», organizada con motivo del 50º aniversario del diario «El País». Gijón se incluye dentro de las ciudades españolas en las que se podrá ver esta exposición, que se inauguró en Madrid el pasado 1 de mayo.

La propuesta fotográfica que se presenta a los gijoneses en Naval Azul incluye imágenes que reflejan momentos fundamentales de la historia de España y el mundo en el último medio siglo. Pero también hace un guiño a la memoria de Gijón con fotos que recuerdan desde momentos icónicos de la historia del Sporting a las propias luchas obreras en defensa de los astilleros de El Natahoyo. Sin olvidar, eventos culturales y festivos como el escanciado simultáneo en la playa de Poniente durante la Fiesta de la Sidra, que tendrá su hueco en la exposición de Naval Azul a través de una fotografía de Marcos León, redactor gráfico de LA NUEVA ESPAÑA.

Imagen del escanciado simultáneo en San Lorenzo que se podrá ver en la exposición. / Marcos León

La apertura oficial de la exposición está prevista para este jueves, a las 12 de la mañana, en el acceso a Naval por la calle Travesía del Mar. El acto contará con la presencia de la Alcaldesa de Gijón, Carmen Moriyón y la participación de Marisa Flórez, fotógrafa y comisaria de la exposición y Javier Moreno, exdirector de «El País» y comisario de las actividades del 50º aniversario del diario. A Gijón llega la exposición desde Vigo y tras su paso por El Natahoyo podrá verse en Barcelona, Bilbao, Sevilla y Málaga.

Quienes se pasen por Naval Azul podrán ver desde una imagen de berlineses aporreando el Muro de Berlín en 1989 a un atleta saltando desde el trampolín de las piscinas de Montjuïc durante los Juegos Olímpicos de Barcelona en 1992 o a Pedro Almodovar y Penélope Cruz en una limusina en Los Ángeles durante la promoción de «Todo sobre mi madre», que le daría el Oscar al cineasta manchego.