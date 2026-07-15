Gijón se pone del lado de los trabajadores de Moreda Trefilerías con el apoyo político unánime del Pleno

Unanimidad política en el Pleno de Gijón en el apoyo a los trabajadores de Moreda Riviera Trefilerías y compromiso del gobierno municipal para "echarles una mano" en todo aquello que necesiten. Lo primero se visibilizó con la aprobación en el salón de plenos de una declaración institucional apoyada por Foro, PP, PSOE, Vox, IU, Podemos y el concejal no adscrito mientras en la plaza Mayor se concentraban los trabajadores . Y lo segundo, a través de las declaraciones del portavoz del gobierno, el forista Jesús Martínez Salvador, tras un encuentro con representantes de la plantilla donde también estuvo la Alcaldesa, Carmen Moriyón.

"Estamos hablando de una empresa importante en el ecosistema económico de Gijón, con una larga trayectoria, 250 empleos directos y otros 400 indirectos y que exporta tres cuartas partes de su producción. Es una empresa que funciona, que tiene cartera de clientes, que tiene pedidos, que tiene negocio y por eso no se entiende que haya recortes laborales, amenazas de reducción de plantilla y no se respeten los acuerdos" describió el forista al fijarla posición municipal a favor de los trabajadores, que llevan movilizados desde mediados del mes pasado.

Carmen Moriyón y Jesús Martínez Salvador, a la derecha, durante su encuentro con el comité de empresa previo al Pleno. / Ángel González

El Ayuntamiento se ha ofrecido a ayudar a la plantilla a través de acciones de visibilización de sus reivindicaciones pero también como intermediario en el conflicto. "Ofrecemos nuestra mano para ayudar en todo lo posible", concretó Martínez Salvador que no dudó sobre la posición de la Corporación: "Queremos que esto se resuelva del lado más justo, que entendemos es la defensa de unos derechos laborales que no deben ser menoscabados".

En la declaración institucional aprobada por unanimidad al apoyo a la plantilla se suma el acuerdo de instar a la dirección de la empresa y a la representación legal de los trabajadores "a intensificar la negociación y alcanzar, en el menor plazo de tiempo posible, un acuerdo que garantice la continuidad íntegra de la actividad en la factoría de Tremañes, la totalidad del empleo y una mejora de las condiciones laborales acorde con la evolución positiva de los resultados empresariales.

Vox se desmarca del respaldo del Pleno a Mar de Niebla

No hubo unanimidad, ante el no anunciado ya hace días por Vox, en la declaración institucional con la que el Pleno dio su apoyo a la fundación Mar de Niebla tras haber sido vandalizado el local de La Calzada donde plantean poner en marcha en septiembre un proyecto de cocinas comunitarias. "Nuestra sociedad se enfrenta hoy a una disyuntiva entre quienes vienen trabajando -con un compromiso demostrado y sin ánimo de lucro- a favor de la comunidad, la solidaridad, la inclusión y el diálogo, o quienes promueven el enfrentamiento, el prejuicio, el egoísmo y la violencia", se planteó en la declaración apoyada por Foro, PP, IU, Podemos y el edil no adscrito ante de condenar el ataque y dar su respaldo expreso a la entidad que desde hace dos décadas trabaja en la zona oeste.