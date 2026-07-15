El gran espectáculo de drones de Gijón se queda sin una de sus grandes novedades

Cambio de formato de última hora en uno de los espectáculos más masivos del verano Gijón. Según acaba de comunicar Divertia, el espectáculo de drones de este viernes tendrá que hacerse finalmente sin carga pirotécnica. Esta era una de las principales novedades que había en el show, que promete de llevar a miles de personas a la playa de Poniente. La razón de este cambio en el programa tiene que ver con una interpretación de la normativa vigente.

Eso es lo que ha explicado Divertia en un comunicado elaborado esta tarde. "La modificación responde a una reciente interpretación oficial de la normativa estatal que regula el uso de pirodrones en este tipo de actividades", explican desde la firma municipal. "Eso impide desarrollar esta parte en los términos inicialmente planteados", añaden.

Divertia añade que "hasta ahora espectáculos de características similares se habían celebrado en distintas ciudades españoles confirme al sentido que venía aplicándose esa normativa". Desde Divertia mantienen, no obstante, que el resto del espectáculo, que girará en torno al eclipse de agosto, se mantiene como inicialmente estaba planteado. "El resto del show, que por primera vez contará con más de 600 drones en Gijón, se desarrollará con el mismo hilo argumental y la duración anunciada, manteniendo el diseño artístico", añadieron desde Divertia.

El espectáculo de los drones se desarrolla dentro de la Fiesta del Cielo, que se celebra en Gijón desde el 14 y hasta el 24 de julio. La ciudad acogerá en la noche del día 17, a partir de las once de la noche, su ya casi tradicional espectáculo de drones, que sumará este año su quinta edición.

La de este verano iba a ser una apuesta distinta ya que se había anunciado que el show se ha diseñado de acuerdo "al gran fenómeno" que será el eclipse del día 12 de agosto y, por eso, el espectáculo de robots iluminados llevará como título "Gijón, la ciudad que no se eclipsa" y desplegará en el cielo 650 drones durante 20 minutos de puesta en escena.

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A mitad de acto, se recreará un eclipse y, como colofón, el show iba a tener su propia pirotecnia, en este caso con "pirodrones". Finalmente, no será posible.