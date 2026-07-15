Medio Rural destina 450.000 euros a mejorar las infraestructuras pesqueras del puerto de Gijón

La Consejería de Medio Rural y Política Agraria invertirá cerca de 450.000 euros en la mejora de las infraestructuras pesqueras del puerto de El Musel. El anuncio lo realizó este miércoles el consejero, Marcelino Marcos, durante una visita a la lonja de Gijón, en la que estuvo acompañado por la presidenta de la Autoridad Portuaria de Gijón, Nieves Roqueñí, el director general de Pesca Marítima, Enrique Plaza, y la directora gerente de la Lonja de Gijón, Isabel Pacios.

Marcos explicó que la inversión, que asciende a 448.290 euros, se destinará a tres actuaciones. La principal consistirá en adecuar unos almacenes para crear un nuevo vivero de marisco, una demanda histórica del sector. Además, se instalará una grúa hidráulica para facilitar las labores de descarga y manipulación del pescado y se ampliará el pantalán donde opera la embarcación de vigilancia pesquera del Principado.

El consejero destacó también el buen momento que atraviesa la actividad de la lonja gijonesa. “Está siendo un buen año”, aseguró, aludiendo a la evolución de las campañas de bocarte y bonito. Según indicó, la del bocarte encara su recta final con resultados “excelentes”, mientras que la del bonito presenta mejores cifras que las registradas en las mismas fechas del pasado año, cuando ya se ha consumido alrededor de una cuarta parte de la cuota.

Marcos puso igualmente en valor la campaña promocional “Bueno, bonito y bocarte”, impulsada por el Principado para fomentar el consumo de pescado fresco de la flota asturiana. Según explicó, la iniciativa ha tenido una gran acogida en redes sociales, triplicando las visualizaciones inicialmente previstas, y continuará ahora centrada en la promoción del bonito.

El titular de Medio Rural aprovechó además para señalar que uno de los principales retos del sector seguirá siendo el relevo generacional, una cuestión sobre la que la Consejería pretende centrar parte de su trabajo en los próximos meses.

Visita a Agromar

Tras el recorrido por la lonja, la delegación se desplazó a las instalaciones de Conservas Agromar, en el muelle del Rendiello. Allí, Marcelino Marcos y Enrique Plaza fueron recibidos por Armando Barrio, gerente de la empresa, y por sus hijos, Armando y Javier Barrio, quienes guiaron la visita por las distintas áreas de la fábrica y explicaron el funcionamiento de la maquinaria y los procesos de elaboración de las conservas.

Durante el recorrido, el consejero destacó a Agromar como un ejemplo del proceso de modernización de la industria transformadora asturiana y recordó que la empresa ha recurrido de forma continuada a las líneas de ayudas europeas para acometer inversiones. Desde 2017, la conservera ha recibido apoyo de los fondos FEMP y Fempa para construir una nueva nave, incorporar maquinaria, instalar paneles fotovoltaicos y mejorar sus procesos productivos.

Además, Agromar ha presentado este año un nuevo proyecto para ampliar su almacén e incorporar nueva tecnología, una actuación valorada en cerca de 336.000 euros, que opta a las ayudas del Principado destinadas a reforzar la competitividad y la modernización del sector pesquero asturiano.