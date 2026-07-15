El Musel prevé acumular 5,6 millones de euros de pérdidas entre 2026 y 2027

La Autoridad Portuaria de Gijón prevé cerrar 2026 y también 2027 con números rojos. Entre ambos años, El Musel sumará 5,6 millones de euros de pérdidas, si se cumplen sus estimaciones. La situación no será un obstáculo para que el Puerto acometa las inversiones que tiene programadas para 2027, ya que dispone de tesorería suficiente para acometerlas, a pesar de los dos años de pérdidas, explican fuentes portuarias.

Precisamente el fuerte plan de inversiones que tiene programado el Puerto para 2027 es lo que motiva que ese año se vaya a saldar con números rojos, a pesar de que se espera que se produzca una recuperación de tráficos portuarios tras la crisis de este año por el descenso de descargas de graneles sólidos de ArcelorMittal.

Esa caída de los tráficos de Arcelor, motivada por los siete meses en los que estuvo parado por una avería uno de sus dos hornos altos en Gijón, es lo que llevará a que el año 2026 el Puerto cierre el ejercicio con unas pérdidas de 3,2 millones de euros, cuando la estimación inicial –anterior al problema de Arcelor con uno de sus hornos altos– era que el ejercicio se cerrara con más de cien mil euros de beneficios. Las pérdidas previstas para 2027 ascienden a 2,4 millones de euros. A partir de 2028 ya se cuenta con recuperar la senda de los beneficios.

Esos son los resultados previstos para ambos ejercicios, tras la compensación de pérdidas operativas al contabilizar los impuestos. Antes de impuestos en cada uno de los años las pérdidas superan los cuatro millones de euros.

El impacto de la disminución de tráficos de Arcelor por la avería de uno de sus hornos altos se va a traducir en que el Puerto cerrará este año con una cifra de negocios inferior en cuatro millones de euros a la que inicialmente había previsto. La estimación actual es que la cifra de negocios en 2026 alcance los 35,4 millones de euros. Sin embargo, para 2027 se prevé que ya llegue a los 42 millones de euros, superior a la cifra de negocio del año 2025 en el que se movieron por El Musel 15,88 millones de toneladas, una cifra alejada de las 21,79 millones de toneladas de 2017, incluidas las descargas pesqueras y los avituallamientos, que suponen el récord de tráficos en El Musel. No obstante los tráficos de El Musel en 2025 fueron superiores a los del año anterior a pesar de que ya desde la parada de mantenimiento del verano de ese año el horno alto B dejó de producir con normalidad. Arcelor siguió descargando mineral de hierro y carbón siderúrgico en El Musel, realizando acopios durante ese año.

En cuanto a las inversiones de 2027 previstas por el Puerto, suman 23,5 millones de euros, 10,5 millones de euros más que las presupuestadas en 2026 (un aumento de más del 80%). Esas inversiones están recogidas en el Plan de Empresa 2026-2030 pactado con Puertos del Estado, que para todo ese periodo dibuja un panorama inversor de 86 millones de euros.

Entre las inversiones que están previstas en 2027 se incluyen el nuevo puesto fronterizo de mercancías, la electrificación de la terminal de contenedores de El Musel para dar servicio a barcos atracados, la inversión en la estación sur de ferrocarril del Puerto, inversiones vinculadas a Puerto-Ciudad, e inversiones de mantenimiento, entre otras.

Las cuentas que echa el Puerto son, además, que los ingresos operativos de El Musel se disparen a partir de 2027 tanto por la recuperación de tráficos como por los ingresos futuros que se esperan por ocupación de superficie de los proyectos industriales en ciernes para El Musel, como son la planta de producción de materiales para la fabricación de baterías de coches eléctricos, que promueve Ionway (Umicore más la filial de Volkswagen PowerCo); la factoría para fabricar componentes de aerogeneradores marinos que promueve el Grupo Zima, que está negociando la incorporación al proyecto de la multinacional china Dajin Offshore (Dajin Heavy Industry) y la planta de producción de metanol a partir de hidrógeno verde y de dióxido de carbono capturado que impulsa HyMet Musel (filial de HyFiveHydrogen (del fondo inversor White Summit Capital) en la explanada de Aboño.

Infografía de la planta que proyecta Ionway en la ampliación de El Musel. / S. F. LOMBARDÍA

La previsión de que se asienten en terrenos portuarios esos proyectos explican en buena medida que el Puerto prevea que su cifra de negocios alcance los 49 millones de euros en 2028, los 49 en 2029 y los 51 en 2030, superando el récord de 48,15 millones de euros alcanzado en 2017, el año con mayor movimiento de mercancías en la historia de El Musel.

En cuanto a la recuperación de tráficos, Arcelor tiene la intención de recuperar la producción de cinco millones de toneladas de acero en las plantas a Gijón y Avilés, de los que unos cuatro millones se producirían con arrabio de los hornos altos de Gijón, destinados a la acería LDIII de Avilés para alimentar los talleres de productos planos de Avilés y Gijón, y el millón de toneladas restantes se prevén producir con la nueva acería eeléctricade Gijón, para alimentar a los talleres de productos largos en Gijón.

Renegociación de la deuda

Una de las medidas que está adoptando la Autoridad Portuaria de Gijón para aliviar el bache por el que está pasando El Musel en térmicos económicos, consiste en la renegociación de la deuda financiera por la ampliación de El Musel y sus sobrecostes. El Puerto ya ha renegociado los pagos con Puertos del Estado, que financió los sobrecostes, y prevé hacer lo propio con el Banco Europeo de Inversiones. La clave será prolongar el vencimiento actual de la deuda en 2038 hasta el año 2045, para hacer más llevaderos los pagos.