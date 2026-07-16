La alianza de los clubes deportivos del oeste de Gijón cristaliza con la constitución de la nueva fundación

La Fundación Deporte Gijón Oeste (Fundego), en la que unen sus fuerzas siete clubes del oeste de Gijón, es ya una realidad desde este viernes, con su constitución formal en una notaría de La Calzada. La Fundación se constituye con una aportación económica inicial de 30.000 euros y con la necesidad de encontrar una sede definitiva, algo para lo que han recurrido a la Autoridad Portuaria de Gijón hace dos semanas.

A finales del pasado mes de mayo ya se hizo la reserva del nombre de la Fundación en el Protectorado de Fundaciones de Asturias. Este viernes se firma la escritura de constitución de la fundación, que ya podrá comenzar a operar con un CIF provisional.

Los 30.000 euros con los que se constituye la asociación provienen de las aportaciones que han hecho el Ayuntamiento de Gijón (que el pasado miércoles aprobó en el Pleno 15.000 euros), de la Autoridad Portuaria de Gijón y de Caja Rural de Asturias, así como las efectuadas por los siete clubes que constituyen la Fundación: Telecable Hockey, Balonmano La Calzada, Voleibol La Calzada, Rugby La Calzada, Judo La Calzada, Club Baloncesto El Arbeyal y Gimnasia Rítmica Galaica. El patronato de la Fundación está integrado por estos siete clubes.

Fundego es la primera fundación de Gijón que agrupa a varios clubes deportivos y la segunda de Asturias. En la misma hay desde clubes con representación en la división de honor de su deporte hasta los que compiten en categorías provinciales. Entre los siete suman unos 1.100 socios.

El objetivo de crear esta fundación es canalizar fondos «para mejorar la actividad deportiva en el barrio y la de los propios clubes», explica Geles García, histórica del Club Voleibol La Calzada, quien hasta la fecha ha ejercido como portavoz y principal representante del proyecto durante su etapa de creación. Geles García pasará ahora a desempeñar la presidencia del Consejo Asesor de Fundego, órgano desde el que continuará aportando su experiencia y conocimiento al desarrollo de la entidad, informan desde la Fundación.

Uno de los objetivos inmediatos de la Fundación es encontrar una sede social para la fundación. De manera provisional están utilizando la del Telecable Hockey, porque es el único de los clubes que la tiene. Las reuniones las están haciendo en espacios del Club Natación Santa Olaya.

Los promotores de la Fundación han recurrido al Puerto para intentar conseguir un espacio después de haberlo intentado directamente en el Ateneo de La Calzada, posteriormente en otro local municipal a través del Ayuntamiento y en tercer lugar en la Casa del Mar, sin que hubiera espacios disponibles.

La finalidad de Fundego es, según sus estatutos, "la promoción del deporte como instrumento de interés general para la mejora de la calidad de vida, la inclusión social, la educación en valores, la igualdad de oportunidades ye l desarrollo comunitario con especial atención al ámbito territorial de la zona oeste de Gijón".

Algo que buscará alcanzar promoviendo la práctica deportiva en todas las edades y niveles, favoreciendo la cooperación y fortalecimiento de los clubes del oeste de Gijón con proyectos conjuntos que mejoren su capacidad organizativa, técnica y económica; apoyando la participación de deportistas, equipos y clubes en competiciones; facilitando el acceso al deporte a personas con discapacidad y a colectivos que tengan mayores dificultades de acceso al mismo; fomentando la igualdad entre hombres y mujeres en el ámbito deportivo; impulsando el deporte como herramienta de integración social´y facilitando el desarrollo de la infancia y la juventud con hábitos saludables; promoviendo acciones solidarias. También buscando alianzas con entidades públicas y privadas; captando y canalizando recursos públicos y privados para el desarrollo de proyectos deportivos, sociales, educativos y comunitarios.

Entre las actividades a través de los que la Fundación buscará alcanzar sus fines están la concesión de ayudas económicas, materiales o técnicas a deportistas, clubes y entidades sin ánimo de lucro; la organización de competiciones y jornadas deportivas; impulsando programas dirigidos a colectivos; desarrollando proyectos de deporte inclusivo, femenino o base y la promoción de hábitos saludables; promoviendo iniciativas de voluntariado; colaborando con administraciones, federaciones, centros educativos y entidades sociales; promoviendo campañas de sensibilización y difusión de la práctica deportiva y sus valores; organizando actividades solidarias; desarrollando servicios de asesoramiento, formación, gestión y apoyo técnico; gestionando programas, instalaciones, actividades y servicios deportivos y realizando estudios, entre otras actividades.

La Fundación también desarrollará actividades económicas, mercantiles y de prestación de servicios para obtener recursos.

Beneficiarios

Como beneficiarios de la fundación Fundego figuran los clubes deportivos de la zona oeste, en especial los fundadores; las personas vinculadas a la actividad deportiva (deportistas, técnicos, árbitros y voluntarios); las personas con discapacidad, menores, jóvenes, mujeres, mayores y cuantos colectivos se encuentren en situación de vulnerabilidad o presenten especiales dificultades de acceso al deporte y las asociaciones, entidades sociales, centros educativos y demás organizaciones que colaboren en proyectos alineados con los fines de la Fundación.

Será el Patronato de la Fundación el que determine, en cada caso, los beneficiarios de las actuaciones que realice la Fundación.

Eso en cuanto a los estatutos. En lo que respecta a las actividades concretas, la primera que podría hacer la Fundación como tal podría tener lugar en la Feria Internacional de Muestras de Asturias (FIDMA) de este año, algo que están tratando con la Cámara de Comercio de Gijón. "Esperamos contar con algún hueco", señala Geles García.

Jornada "Oeste en Juego" celebrada el año pasado en El Arbeyal. / Marcos León / LNE

Donde si tendrán presencia los clubes es en la segunda edición de "Oeste en Juego", el próximo 19 de septiembre en El Arbeyal. Se trata de una jornada patrocinada por el Puerto, que ya se celebró el año pasado con la participación de los clubes de la zona oeste, "una jornada multideportiva de convivencia". También prevén repetir la experiencia en Mercaplana, donde los clubes impartieron talleres el año pasado. Como resultado de la jornada del Arbeyal y de los talleres de Mercaplana, hubo niños que acabaron por asociarse a algunos de los clubes, tras conocer de primera mano los distintos deportes.

Otras actividades en las que también participaron conjuntamente estos siete clubes fue en la Fiesta de las Familias que organizó en mayo Mar de Niebla y en la Semana Negra, con mujeres deportistas referentes.