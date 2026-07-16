"Espectacular apartamento en Jove", así es el tercer piso que oferta "Gijón confía alquilando"

"Espectacular apartamento". Así se anuncia el nuevo piso –el tercero desde que se pusiera en marcha el proyecto en febrero–que oferta el programa "Gijón confía alquilando", que desarrolla la Empresa Municipal de la Vivienda en colaboración con inmobiliarias de la ciudad. Se trata de una vivienda en Jove de 47 metros cuadrados útiles, una habitación, un baño, balcón privado y amueblado. Son 569 euros de renta más 81 de cuota de comunidad lo que eleva el coste mensual total a 650 euros. Las anteriores viviendas fueron en La Calzada y La Arena.

Siguiendo la operativa del programa, está abierto el plazo para que las personas interesadas en la vivienda se registren. Un sorteo entre quienes cumplan todos los requisitos servirá para determinar quien se queda con la vivienda.

La falta de viviendas ha marcado los primeros meses de este programa diseñado desde Emvisa para animar a los propietarios de pisos vacíos a ponerlos en el mercado de alquiler a partir de las garantías que se le ofrecian desde la administración municipal. Desde la oposición se ha llegado a solicitar su eliminación y Emvisa, liderada por el edil popular Guzmán Pendás, ha buscado activar el programa con una nueva campaña informativa y la posibilidad de que los propietarios accedan a bonificaciones fiscales.

A los propietarios que se animen a incluir sus pisos en este proyecto, Emvisa les paga los gastos de gestión, un seguro de impagos de 15 meses, un seguro multirriesgo del hogar y otro seguro por daños vandálicos, además de facilitarles un préstamo sin intereses de hasta 4.000 euros para adecuar la vivienda. Otro valor para el propietario es que tendrá la total garantía de que el inquilino tiene la capacidad económica suficiente para sumir el pago de la renta. Por eso uno de los lemas del programa es "convierte tu vivienda vacía en un hogar seguro".