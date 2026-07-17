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El edil de Tráfico, sobre las enmiendas de la izquierda a la zona de bajas emisiones: "Es una obcecación total; insisten en el lío de la pegatina"

El forista Pelayo Barcia critica que desde IU y Podemos se quiera sumar una ZBE en el Centro a la prevista en La Calzada y restringir el acceso segùn el distintivo ambiental de cada vehículo

Una de las señales de la ZBE de La Calzada.

Una de las señales de la ZBE de La Calzada. / Marcos León

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R. Valle

La Calzada

Aún falta tiempo para que haya una contestación técnica que avale la estimación o desestimación de las enmiendas que la oposición ha presentado a la ordenanza que debe regular las zonas de bajas emisiones en Gijón, y más en concreto a la ya prevista en La Calzada. Pero la valoración política del edil de Tráfico, el forista Pelayo Barcia, no se ha hecho esperar: "Demuestran una obcecación total. Insisten con el lío de la pegatina y proponen duplicar la apuesta creando no solo la zona de bajas emisiones de La Calzada sino otra en el Centro".

Barcia hace referencia en su crítica a propuestas que aparecen entre las 25 enmiendas presentadas por IU y Podemos, que no han escondido su interés por cambiar la forma y el fondo de la ordenanza al entender que con la propuesta del gobierno se incumple el objetivo de minimizar la contaminación atmosférica y acústica que es la razón de ser esas zonas con restricciones de circulación y estacionamiento a vehículos.

Aunque solo IU y Podemos han presentado enmiendas, el rechazo de la oposición es total: Vox pide rehacer por completo el texto y el PSOE habla directamente de una ordenanza elaborada en fraude de ley por lo que rechazó presentar enmiendas.

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La ordenanza que defiende el gobierno se limite a la ZBE de La Calzada, vincula cualquier restricción a que se haya activado antes el protocolo por episodios de contaminación en la zona oeste, no tienen en cuenta el distintivo ambiental que tenga el coche sino la condición de su propietario a la hora de fijar restricciones y demora la aplicación de cualquier multa al 1 de enero de 2029 a la espera de una alternativa operativa al paso de camiones por Príncipe de Asturias. Como ciudad de más de 50.000 habitantes la ley de Cambio Climático impone que Gijón tenga una ZBE. IU y Podemos cambian todos esos elementos en sus enmiendas.

Pelayo Barcia, edil de Tráfico.

Pelayo Barcia, edil de Tráfico. / Marcos León

En la reflexión que le lleva a hablar de "obcecación" de la izquierda, Barcia vincula las políticas de movilidad con el resultado de las últimas elecciones que frustraron la posible continuidad de un gobierno de izquierdas y dio paso a un nuevo gobierno de Foro y PP, con Vox durante los primeros meses. Hay que recordar que el edil de IU en el anterior gobierno , Aurelio Martín, fue el responsable de la concejalía de Medio Ambiente y Movilidad desde la que se impulsó la elección de La Calzada como primera ZBE de Gijón y su desarrollo con fondos europeos, el Plan de Movilidad Sostenible que incluía esa segunda ZBE del Centro y la ordenanza de Movilidad, que Foro y PP llevaron a los tribunales que acabó por tumbarla por un defecto de forma.

Los resultados de las elecciones de 2023

" Con su actitud dejan claro que les da exactamente igual que el resultado de las municipales de mayo de 2023 fuese el peor de la izquierda en toda la democracia en Gijón; no van a dar un paso atrás. Es de sobra conocido que uno de los detonantes de aquel descalabro fue el lío de la pegatina", explica Barcia antes de adelantar que "quien dude de que, si recuperan el gobierno, volverán a cerrar el tráfico en el Muro y a perseguir a los miles de vecinos que no pueden permitirse cambiar de coche, sencillamente vive en una realidad paralela.

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Eso sí, no son todo malas críticas para IU y Podemos, "Cuando alguien mantiene sus principios y los defiende contra viento y marea, sin cambiarlo por pura conveniencia, no puedo más que , desde la total discrepancia en este caso, reconocerle el mérito", concretó el concejal forista en una reflexión compartida en sus redes sociales.

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