Medio Ambiente investiga el origen de un vertido de plásticos industriales detectado en las playas de Gijón

El Ayuntamiento de Gijón está estudiando el origen de un vertido de piezas plásticas que han sido detectadas en las playas de la ciudad. La situación ya ha movilizado a la concejalía de Medio Ambiente, que encabeza el popular Rodrigo Pintueles, y a las empresas municipales de aguas y limpiezas. Se trata, explicó Pintueles, de "componentes de uso industrial compatibles con medios filtrantes empleados en sistemas de depuración o tratamiento de aguas".

Todos los restos detectados ya han sido retirados por el equipo de limpieza de playas de Emulsa y se mantienen labores de vigilancia para detectar nuevos restos.

El asunto llegó a comisión de la mano del PSOE que denunció la presencia de esos restos plásticos en las playas de Poniente y San Lorenzo. Desde Medio Ambiente esa presencia solo se había detectado en la playa del Arbeyal, la más cercana al ámbito portuario de la ciudad. Pintueles también explicó que su concejalía había recibido a finales de junio información sobre el asunto por parte de la Coordinadora Ecoloxista de Asturies.

Ante las características de las piezas el primer contacto fue con la Empresa Municipal de Aguas. Desde la EMA se confirmó que "por su reducido tamaño" esas piezas no procedían de sus instalaciones pero si concretaron que podrían corresponder a sistemas de filtración biológica "como los utilizados en instalaciones industriales de acuicultura o piscifactorias".

Coordinación con la Autoridad Portuaria

Ese es un posible origen que se está estudiando sin poder, explicó el edil de Medio Ambiente en comisión, "atribuir en estos momentos su origen a una instalación concreta".

En todo caso, y si persiste el problema, una de las opciones que baraja el área de Medio Ambiente es coordinarse con la Autoridad Portuaria para "tratar de identificar el origen de este episodio, minimizar su impacto ambiental y evitar que puedan producirse situaciones similares en el futuro".