La polémica por el posible traslado del Albergue Covadonga suma un nuevo capítulo

El posible traslado del Albergue Covadonga sigue generando controversias en La Calzada, aunque el Ayuntamiento no ha confirmado que ese movimiento vaya a producirse, la posibilidad de que la residencia social se instale en el barrio durante las obras de reforma del albergue sigue generando un intenso debate vecinal entre dos visiones muy distintas de como abordar la situación.

La polémica comenzó después de que trascendiera la opción de utilizar la Casa del Mar como ubicación provisional del albergue Covadonga, un proyecto que sigue sin estar confirmado por el Ayuntamiento y se agudizó con la polémica del local en obras vandalizado de la asociación Mar de Niebla, proyectado para comenzar con su actividad, inicialmente en septiembre, en una localización próxima a la Casa del Mar para "favorecer el acceso a una alimentación saludable y de cercanía, prevenir la soledad y promover un espacio de encuentro social y cultural".

Continua la polémica por el posible traslado

La agrupación de Vecinos del Barrio de la Calzada y el Natahoyo volvió a expresar este jueves su rechazo al traslado de las actividades del Albergue Covadonga mediante una concentración en la calle Guatemala, con una pancarta en la que se podía leer el siguiente mensaje. "Alcaldesa, soluciona el problema, no lo cambies de sitio. Llevatelos a tu casa, solución ya", y un comunicado en el que crítican la gestión municipal y denuncia la falta de información sobre el proyecto. El colectivo sostiene que lleva meses reclamando explicaciones y acusa al equipo de gobierno de alimentar la incertidumbre entre los residente. En la nota, la agrupación rechaza además las acusaciones que han vinculado las protestas vecinales con discursos xenófobos o de odio. "Condenamos las falsedades, el ninguneo y los mensajes de odio", señala el comunicado en el que tambien defienden que su única reivindicación pasa por proteger el barrio y reclamar transparencia sobre un proyecto que, insisten, sigue plagado de incógnitas.

La Brigada Feminista presentó una intervención artística para transformar los mensajes vandálicos aparecidos en la futura sede de Mar de Niebla en una muestra de apoyo al trabajo que desarrolla la fundación. Bajo el lema "Palabra a palabra, construimos el barrio", la iniciativa reunió más de 300 mensajes enviados por medio centenar de asociaciones, comercios, entidades sociales y personas particulares de toda Asturias. Con todas esas aportaciones se construyó una gran composición presidida por la palabra "Reconocer", elegida para reivindicar la labor que Mar de Niebla desarrolla desde hace 22 años en los barrios y defender valores como la solidaridad y la convivencia. Desde la Brigada Feminista sostienen que la mejor respuesta frente a quienes intentan dividir los barrios pasa por reforzar los vínculos comunitarios. En su comunicado recuerdan además la tradición obrera compartida entre las cuencas mineras y La Calzada para reivindicar que "defender este barrio y a Mar de Niebla es defender nuestra propia identidad".

Con el futuro del proyecto todavia pendiente de concretarse, la polémica continua sumando capítulos. Los dos comunicados reflejan la creciente división que ha generado un debate que, por el momento, sigue pendiente de confirmación.