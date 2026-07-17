El Puerto de Gijón ya ha amortizado un 45% de la deuda de la ampliación de El Musel

El Musel ya ha amortizado un 45% de la deuda que asumió para acometer la obra de ampliación y también para hacer frente a sus sobrecostes, pasando de los 465 millones de euros iniciales a los 252 que aún tiene pendientes de pago al Banco Europeo de Inversiones (BEI) y a Puertos del Estado. Una deuda cuyo plazo de devolución la Autoridad Portuaria está negociando alargar en siete años en un momento en el que prevé cerrar 2026 con 3,2 millones de euros de pérdidas por la caída de tráficos de Arcelor y 2027 con otros 2,4 millones de pérdidas, en este caso por el incremento del esfuerzo inversor del Puerto ese año, en el que ya se contempla una recuperación de los tráficos, tal como informó LA NUEVA ESPAÑA. Los beneficios en la cuenta de resultados se espera que vuelvan a partir de 2028.

La obra de ampliación de El Musel se ejecutó entre 2005 y 2011 y se liquidó al año siguiente en 708,7 millones de euros, incluyendo 124 millones de euros de sobrecostes y 85 de actualización de precios. Para afrontar la obra, el Puerto suscribió un préstamo de 250 millones de euros con el BEI y posteriormente otro de 215 millones de euros con Puertos del Estado (a través del Instituto de Crédito Oficial, ICO) para hacer frente al incremento del presupuesto por los sobrecostes, unos sobrecostes que a la postre fueron inferiores a los previstos cuando se aprobó el proyecto modificado de la obra en 2007.

Hasta la fecha, la Autoridad Portuaria de Gijón ya ha amortizado 212,7 millones de euros y pagado otros 143,4 millones de euros de intereses. De esas cantidades, 139 millones están amortizados del préstamo del BEI, del que quedan por pagar cerca de 252 millones más. Otros 73,7 millones de euros son los que están amortizados del préstamo de Puertos del Estado –que se concedió con 7 años de carencia– del que restan por pagar 141 millones de euros. En cuanto a los intereses desembolsados, el reparto es 91 millones vinculados al préstamo del BEI y 52,4 millones al de Puertos del Estado.

Instalaciones de la Ebhisa en El Musel. / Ángel González / LNE

El Puerto ya ha renegociado el pago de su deuda con Puertos del Estado y está pendiente de llegar a un acuerdo también para extender el plazo de devolución con el BEI. La renegociación de la deuda que afronta ahora la Autoridad Portuaria bajo la presidencia de Nieves Roqueñí para alargar en siete años el plazo de amortización, pasando de 2038 a 2045, no es la primera renegociación de sus préstamos por parte del Puerto. Ya se renegociación varios tramos de los distintos créditos en los que se dividen los préstamos en las etapas en las que estuvieron al frente del Puerto Rosa Aza y Laureano Lourido, respectivamente. En aquellas ocasiones lo que se renegociaron fueron tipos de interés, a la baja, en varios tramos de crédito. También tuvieron lugar amortizaciones parciales de la deuda, aprovechando la bonanza de tesorería en etapas de elevados ingresos portuarios y alto volumen de tráficos.

Fondos FEDER

Este año la situación es más complicada por el acusado descenso en las descargas de minerales para Arcelor en Ebhisa, tras la paralización por una avería de uno de sus dos hornos altos durante siete meses, entre finales de 2025 y avanzado 2026. Pese a las pérdidas que se van a producir este año, el Puerto prevé contar con liquidez suficiente para acometer en 2027 inversiones por 23,5 millones de euros, con un incremento en esta partida del 80% respecto a 2026. En buena medida ese desahogo económico tendrá que ver con la previsión por parte del Puerto de cobrar este año 21 millones de euros de los 49,5 millones que reclama a la UE.

Esos 49,5 millones de euros son la cantidad retenida por Bruselas de los 247,5 millones de euros de fondos FEDER que concedió para la obra de ampliación de El Musel. Ya están pagados 198. Además de prever cobrar 21 millones más en 2026, el Puerto seguirá negociando para lograr recibir los 28,5 millones restantes. La UE planteó un recorte de ayudas al considerar que 130 millones de euros de gasto que España declaró como elegible para ser subvencionado, en la obra de ampliación, no es subvencionable. La negociación sigue abierta.