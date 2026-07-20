Estudiantes de Historia de las universidades de Oviedo y León investigan en el polvo de la Campa Torres (Gijón)

La Campa Torres vuelve a abrirse a la investigación arqueológica. El Parque Arqueológico-Natural inicia este lunes una nueva campaña de excavaciones que, durante las próximas dos semanas, reunirá a estudiantes del grado de Historia de las universidades de Oviedo y León para continuar las investigaciones del denominado Proyecto Campa, impulsado por el Ayuntamiento de Gijón con el asesoramiento científico de la Universidad de Oviedo y del Instituto de Historia del CSIC.

Los trabajos se desarrollarán en el sector septentrional de La Llanada, donde las campañas anteriores han deparado algunos de los descubrimientos más relevantes de los últimos años en el yacimiento gijonés. Entre ellos destaca la localización de un gran edificio de época romana, el mayor documentado hasta la fecha en la Campa Torres y con unas características constructivas inéditas en Asturias, al incorporar tabiques interiores de tapial, una técnica hasta ahora desconocida en este enclave.

Nuevas defensas y una cronología más antigua

Las excavaciones desarrolladas durante la tercera fase del Proyecto Campa también permitieron identificar nuevas estructuras defensivas hasta ahora desconocidas y obtener evidencias que invitan a revisar la cronología tradicional del asentamiento. Los estudios apuntan a que la ocupación de este sector exterior al recinto fortificado prerromano podría remontarse incluso a momentos anteriores a los que se manejaban hasta ahora.

Precisamente, la campaña que ahora comienza pretende profundizar en esos hallazgos. Las actuaciones continuarán sobre estructuras pertenecientes tanto a la ocupación romana como a los niveles de la Segunda Edad del Hierro, que las investigaciones sitúan ya entre los siglos IV y III antes de Cristo en esta zona del yacimiento.

Formación e investigación

Además de los trabajos de excavación, el proyecto incluirá labores de laboratorio destinadas al procesamiento de muestras de sedimentos extraídas durante las recientes intervenciones. El objetivo es avanzar en la reconstrucción del paisaje antiguo y mejorar el conocimiento sobre la evolución del enclave, al tiempo que los estudiantes participantes completan su formación práctica en arqueología.

La nueva campaña forma parte del Proyecto Campa, el plan impulsado por el Ayuntamiento para reactivar la investigación, conservación y puesta en valor de uno de los yacimientos arqueológicos más importantes del norte peninsular, considerado el origen del poblamiento de Gijón y ocupado de forma continuada desde la Segunda Edad del Hierro hasta finales del siglo II o comienzos del III después de Cristo.