Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

Secciones

Es noticia
Sentencia ÁbalosTormenta verano AsturiasHuelga médicos AsturiasHuelga de médicosFiestas San Agustín AvilésDimisión Starmer
instagramlinkedin

Evacuado desde El Musel a Jove un pescador que sufrió un golpe cuando faenaba en alta mar en un barco cántabro, cerca de Gijón

Los bomberos de Gijón se desplazaron al Muelle de Rendiello ante el temor de que el marinero tuviera dañada la médula, aunque sólo sufrió contusiones en la espalda y una pierna

Pesqueros en el Muelle de Rendiello, en El Musel.

Pesqueros en el Muelle de Rendiello, en El Musel. / Ángel González / LNE

¿Ya nos sigues?Márcanos como medio preferente
Añádenos en Google

Manuel Castro

Gijón

Un marinero del pesquero cántabro "Braulín", con base en Laredo, fue trasladado a primera hora de la mañana de hoy en ambulancia desde el puerto de El Musel hasta el Hospital de Jove tras haber sufrido un golpe en la espalda y en una pierna en alta mar, cuando estaba faenando a una media hora de navegación de El Musel. El acciceno ocurrió durante una maniobra con una grúa del barco al parecer cuando se estaban recogiendo las redes de pesca, sufriendo una caída el tripulante.

El accidente tuvo lugar antes de las siete de la madrugada y el pesquero dio aviso a tierra para recibir asistencia cuando llegara a puerto. A través del 112, el barco pidió ayuda para atender al pescador, cuyo nombre responde a las iniciales J. T. P., vecino de Laredo.

Consulta en este enlace todas las noticias de hoy en Gijón

Acudieron una ambulancia y los bomberos de Gijón, ante el temor de que el trabajador tuviera dañada la médula. Los bomberos, que disponen de medios para manejar con seguridad a personas con ese tipo de lesiones, acudieron para desembarcar al tripulante, entre las 7.45 y las 8.15 horas.

Finalmente, el marinero fue sacado por la grúa de los bomberos, pese a que su estado no revestía la gravedad que se temía como se supo posteriormente. Fue trasladado en ambulancia hasta el cercano Hospital de Jove. Su estado era leve, con dolor lumbar y en una pierna.

Noticias relacionadas y más

El pesquero descargó en El Musel caballas y chicharros que había capurado este mismo martes antes del siniestro.

Suscríbete para seguir leyendo

TEMAS

RRSS WhatsAppCopiar URL
  1. El gran espectáculo de drones de Gijón se queda sin una de sus grandes novedades
  2. Los autores de la fiesta de drones regresan hoy a Gijón tras emocionar al mundo con el homenaje a Gaudí en la Sagrada Familia: 'Volver es una emoción
  3. El suelo del Chas recibe una oferta millonaria de unos inversores para dedicarlo a fines no deportivos
  4. Siete tiendas de campaña plegables y tres sillas en altura darán servicio a los socorristas de playas, sin torres de vigilancia nuevas este verano
  5. Varios detenidos tras una trifulca en Gijón entre aficionados argentinos y españoles
  6. Gijón se entrega a la magia de los drones y del eclipse: 'Cada año es mejor
  7. La regañina del presidente de Emulsa: 'Lo que huele es la basura, no el contenedor; para paliar el problema basta con cumplir los horarios
  8. Dos jóvenes pescadores capturan y devuelven al mar dos tiburones cazón en la playa de El Arbeyal

Evacuado desde El Musel a Jove un pescador que sufrió un golpe cuando faenaba en alta mar en un barco cántabro, cerca de Gijón

Evacuado desde El Musel a Jove un pescador que sufrió un golpe cuando faenaba en alta mar en un barco cántabro, cerca de Gijón

Estudiantes de Historia de las universidades de Oviedo y León investigan en el polvo de la Campa Torres (Gijón)

Estudiantes de Historia de las universidades de Oviedo y León investigan en el polvo de la Campa Torres (Gijón)

El edil de Tráfico, sobre las enmiendas de la izquierda a la zona de bajas emisiones: "Es una obcecación total; insisten en el lío de la pegatina"

El edil de Tráfico, sobre las enmiendas de la izquierda a la zona de bajas emisiones: "Es una obcecación total; insisten en el lío de la pegatina"

Medio Ambiente investiga el origen de un vertido de plásticos industriales detectado en las playas de Gijón

Medio Ambiente investiga el origen de un vertido de plásticos industriales detectado en las playas de Gijón

La polémica por el posible traslado del Albergue Covadonga suma un nuevo capítulo

La polémica por el posible traslado del Albergue Covadonga suma un nuevo capítulo

Otra zona de bajas emisiones en el Centro e igualar en la del Oeste a los vecinos de Veriña, Tremañes y Jove con los de La Calzada: las propuestas de la izquierda para la nueva ordenanza

Otra zona de bajas emisiones en el Centro e igualar en la del Oeste a los vecinos de Veriña, Tremañes y Jove con los de La Calzada: las propuestas de la izquierda para la nueva ordenanza

El Puerto de Gijón ya ha amortizado un 45% de la deuda de la ampliación de El Musel

El Puerto de Gijón ya ha amortizado un 45% de la deuda de la ampliación de El Musel

"Espectacular apartamento en Jove", así es el tercer piso que oferta "Gijón confía alquilando"

"Espectacular apartamento en Jove", así es el tercer piso que oferta "Gijón confía alquilando"
Tracking Pixel Contents