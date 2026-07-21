Evacuado desde El Musel a Jove un pescador que sufrió un golpe cuando faenaba en alta mar en un barco cántabro, cerca de Gijón

Un marinero del pesquero cántabro "Braulín", con base en Laredo, fue trasladado a primera hora de la mañana de hoy en ambulancia desde el puerto de El Musel hasta el Hospital de Jove tras haber sufrido un golpe en la espalda y en una pierna en alta mar, cuando estaba faenando a una media hora de navegación de El Musel. El acciceno ocurrió durante una maniobra con una grúa del barco al parecer cuando se estaban recogiendo las redes de pesca, sufriendo una caída el tripulante.

El accidente tuvo lugar antes de las siete de la madrugada y el pesquero dio aviso a tierra para recibir asistencia cuando llegara a puerto. A través del 112, el barco pidió ayuda para atender al pescador, cuyo nombre responde a las iniciales J. T. P., vecino de Laredo.

Acudieron una ambulancia y los bomberos de Gijón, ante el temor de que el trabajador tuviera dañada la médula. Los bomberos, que disponen de medios para manejar con seguridad a personas con ese tipo de lesiones, acudieron para desembarcar al tripulante, entre las 7.45 y las 8.15 horas.

Finalmente, el marinero fue sacado por la grúa de los bomberos, pese a que su estado no revestía la gravedad que se temía como se supo posteriormente. Fue trasladado en ambulancia hasta el cercano Hospital de Jove. Su estado era leve, con dolor lumbar y en una pierna.

El pesquero descargó en El Musel caballas y chicharros que había capurado este mismo martes antes del siniestro.