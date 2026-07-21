Veriña y Jove rechazan "rotundamente" el desvío de mercancías peligrosas por Aboño: "Es una visión insultantemente cortoplacista"
"Vemos que la pasividad, la negligencia y sobre todo los intereses políticos vuelven otra vez a echar por tierra las esperanzas de los vecinos", subrayan las asociaciones en un comunicado, en el que inciden en "un vial soterrado" como solución
Su "más rotundo rechazo a la decisión de desviar el tráfico pesado peligroso por la carretera de Aboño". Eso es lo que han expresado las asociaciones vecinales de Veriña y Jove en un comunicado conjunto en el que resaltan que "ni mucho menos consideramos un éxito de la lucha vecinal" esta determinación adoptada por el Gobierno central para descargar la avenida Príncipe de Asturias, en La Calzada, del continuo flujo de este tránsito. "Consideramos que la solución pasa exclusivamente por la construcción de una infraestructura que soporte este tráfico, con los menores riesgos y molestias posibles para los vecinos, tanto en la zona de Cuatro Caminos como del resto de parroquias del oeste de Gijón", sostienen ambas entidades, que indican que esta infraestructura es "un vial soterrado".
"Vemos que la pasividad, la negligencia y sobre todo los intereses políticos vuelven otra vez a echar por tierra las esperanzas de los vecinos, por otra parte ya muy menguadas, de ver concluida una obra demandada desde el siglo pasado y vital para Gijón y Asturias", apuntan las asociaciones de Veriña y Jove. Las críticas a esta alternativa de Aboño prosiguen. "No entendemos cómo se puede tener tan poca visión y ser tan insultantemente cortoplacistas para considerar que desviar el 15 % del tráfico pesado actual mitiga el problema", alegan. Abogan en ese sentido por una conexión de la Zalia a esta infraestructura que proponen y a la autopista.
Veriña y Jove se unen así a Carreño en su oposición a este plan de que las mercancías peligrosas vayan por Aboño. "¿Alguien se ha parado a pensar en las consecuencias de sobrecargar el tráfico en una zona ya de por sí saturada?", reflexionan los vecinos, que afean a las administraciones competentes el "nulo interés" en dar "una solución efectiva al problema". "Les decimos que es un fracaso y una prueba de su inconsistencia como gestores", culminan en el escrito.
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