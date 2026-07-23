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Seis boniteros de Tenerife se desplazan hasta Gijón para faenar en la costera del bonito en el Cantábrico

"Esto es una maravilla, otro mundo", señala el armador de uno de los barcos que han recorrido más de 2.000 kilómetros y que consiguen subastar sus capturas a más del doble de precio que en Canarias

Kiko Herández Álvarez, ayer en el &quot;Nuevo Moby Dick&quot;, en el Muelle de Rendiello, en El Musel.

Kiko Herández Álvarez, ayer en el "Nuevo Moby Dick", en el Muelle de Rendiello, en El Musel. / Lne

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Manuel Castro

Gijón

"Es la primera vez que piso El Musel. No nos queda otra, porque en Canarias hace más de un mes que ya no hay bonito, así que no nos queda otra". Kiko Hernández Álvarez, armador y patrón del "Nuevo Moby Dick" explicaba así ayer por qué este año, por primera vez, seis boniteros de tanqueo de Tenerife se han desplazado hasta el Cantábrico para participar en la costera del bonito en el norte. Otro años sólo un barco canario optaba por recorrer las alrededor de 1.200 millas náuticas (unos 2.200 kilómetros) que separan sus costas de Gijón.

Y es que estos pescadores han elegido el puerto gijonés como su base de operaciones. De los seis barcos, cuatro ya han llegado a Gijón y otros dos están en camino. Dos de los pesqueros, que llevan varios días por aquí, ya han hecho las primeras subastas de capturas cerca de la costa asturiana, más de mil kilos cada uno. Uno de ellos el "Nuevo Moby Dick". "Para nosotros es increíble el precio que conseguimos en la rula de El Musel, con una media de cerca de 3,80 euros el kilo, cuando en Tenerife, si hubiera pescado, a estas alturas de la temporada se vendería a poco más de un euro", con lo que la diferencia es más del doble en cuanto a precio, añade Hernández.

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Los otros boniteros tinerfeños que se han desplazado o están llegando a Gijón en estos días son el "Batabano", el "Grande Primero", el "Macizo" y dos pesqueros que armadores tinerfeños compraron a otros del norte de España, el "Juan Santana" y el "Bidasoa".

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Pescadores en uno de los boniteros tinerfeños que han escogido El Musel como base en la costera del bonito.

Pescadores en uno de los boniteros tinerfeños que han escogido El Musel como base en la costera del bonito. / Lne

Los pescadores canarios esperan rentabilizar el largo viaje con buenas mareas, a pesar de que son conscientes de que sus embarcaciones disponen de menos medios que las del Cantábrico. "Tenemos que buscar el bonito y mucho, porque los barcos del norte trabajan con cuatro sonares grandes y nosotros sólo con uno pequeño. Esto es una maravilla, otro mundo; el pescador aquí está mucho mejor, tiene más medios", añade Kiko Hernández, quien agrega que "nosotros estamos a la mano de Dios" e indica que para próximos años prepararán mejor sus embarcaciones para volver a Gijón cuando el bonito llegue al Cantábrico.

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