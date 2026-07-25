El Puerto de Gijón considera "coyuntural" el retroceso de un 27,6% en sus tráficos y espera una recuperación en el segundo semestre

La Autoridad Portuaria de Gijón relativizó el acusado descenso de tráficos de El Musel en el primer semestre del año, con un retroceso del 27,6% en toneladas, al considerar que se trata de un descenso «coyuntural» y que en el segundo semestre del año se producirá una recuperación.

Así lo apuntaron ayer desde el Puerto, indicando que "el descenso es una situación coyuntural, propiciada por el cierre del horno de Arcelor", señala en referencia a la paralización por avería de uno de los dos hornos altos de la siderúrgica en Veriña entre 2025 y 2026. El Puerto añade que "tenemos confianza en que de aquí a final de año se recuperen tráficos". Una recuperación, en todo caso, que no será completa, a la vista de la actualización de las previsiones económicas para 2026 que ha hecho la Autoridad Portuaria, pasando de una estimación inicial de cierre del ejercicio con 150.000 euros de beneficio a unas pérdidas este año de 3,2 millones de euros por la caída de tráficos, tal y como informó LA NUEVA ESPAÑA.

Un descenso de tráficos en el caso de El Musel que ha sido el más acusado de entre todos los puertos de interés general del Estado en España, como informó ayer este diario, tras haber cerrado el primer semestre del año con 6.326.001 toneladas frente a las 8.731.787 del mismo periodo de 2025, lo que supone un retroceso de 2,4 millones de toneladas.

La caída en los tráficos de El Musel en el primer semestre del año tiene que ver con el retroceso en la manipulación de graneles sólidos, cuyo fuerte retraimiento no está siendo compensado por el alza en los tráficos gralenes líquidos y de mercancía general (incluyendo la carga contenerizada).

Así, en el primer semestre del año, en el Puerto se manejaron apenas 4,5 millones de toneladas de graneles sólidos frente a los 7,09 millones del mismo periodo de 2025. Una pérdida de 2,58 millones de toneladas, fundamentalmente en la terminal de minerales de El Musel, Ebhisa, por la que Arcelor descarga mineral de hierro y carbón siderúrgico. Esto supone un descenso del 36,5% en los tráficos de graneles sólidos entre enero y junio respecto al mismo periodo del año pasado.

El panorama es distinto en otro tipo de tráficos. En graneles líquidos, se ha producido un incremento del 6,8% en el primer semestre del año, pasando de las 777.743 toneladas de 2025 a las 830,242 que se sumaron este año hasta junio.

Contenedores

En lo que respecta a la carga general, el aumento fue del 16,9%, pasando de 844.608 toneladas a 987.098. Un crecimiento que se ha dado fundamentalmente en la mercancía que se transporta en bodega de los barcos mercantes, si bien también se ha producido un ligero incremento en la carga contenerizada, del 2,1% al pasar de 505.985 a 516.678 toneladas, a pesar de que ha habido prácticamente un empate en cuanto al número de TEUs (contenedores de seis metros o su equivalente) con 35.376 en el primer semestre, 30 menos que en 2025.

Terminal de contenedores de El Musel / Marcos León / LNE

Otras mercancías con mucho menor peso en los tráficos portuarios son la pesca, con un retroceso del 21,9%, al pasar de 9.663 a 7.543 toneladas y el avituallamiento, sin tráficos en el primer semestre frente a las 12.866 toneladas de 2025.