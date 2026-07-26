Las descargas de gas natural licuado en El Musel suman 5,55 millones de m3

La regasificadora de El Musel cumple este mes de julio los tres años desde su puesta en marcha, cuyo acta se firmó el 28 de julio de 2023. Desde entonces en la instalación se han descargado 36 buques metaneros y se han realizado operaciones de carga en 8, además de despachar 6.853 camiones cisterna con gas natural licuado. Camiones que llevaron su carga hacia 15 destinos diferentes en España, según los datos facilitados por Enagás, accionista mayoritario de Musel e-Hub, la sociedad propietaria de la regasificadora gijonesa en la que Reganosa posee un 25%. El último barco en la terminal fue el "Gaslog Wellington", que esta semana llegó para enfriar sus tanques con una pequeña carga de gas licuado, antes de zarpar hacia EE UU para llenarlos.

La actividad fundamental desde que se activó la planta gijonesa ha sido la de regasificar, aunque a un ritmo muy bajo, dado que la planta se autorizó como almacén logístico para favorecer la garantía de suministro de gas en Europa. Por ello sólo se le permite regasificar por cuestiones técnicas, para volver mediante transferencia de calor a licuar los gases que se evaporan en el interior de sus dos tanques (boil off gas, en el argot), en los que el gas natural licuado se almacena a 160 grados bajo cero. Por encima de esa temperatura el metano se encuentra en estado gaseoso.

Los 36 metaneros que se han descargado desde que se activó la planta, la mayoría por parte de Endesa, a quien Musel e-Hub concedió la explotación de la instalación, aportaron 5,55 millones de m3 de gas natural licuado (GNL), o lo que es lo mismo, 37.748 gigavatios-hora de energía, según las cifras de Enagás. Las descargas en cada año cubrieron el 131% de la demanda de gas en Asturias en 2024, el 96% en 2025 y el 87% en lo que va de 2026. Hasta el mes de julio, la demanda de gas en el Principado se ha incrementado en un 23% respecto al año pasado por su mayor uso para la generación de electricidad. Algo en lo que tiene que ver la mayor intensidad de las centrales de ciclo combinado (que queman gas natural) como respaldo del sistema eléctrico.

En cuanto a los siete metaneros cargados hasta el pasado día 20, sumaban 246.666 metros cúbicos de gas natural licuado, o lo que es lo mismo, 1.678 gigavatios-hora de energía. A esta cifra hay que añadir los 6.413 metros cúbicos con los que enfrió sus tanques el "Gaslog Wellington". Con este último barco, el volumen total de las ocho cargas alcanza los 253.079 metros cúbicos. En cuanto a la labor de almacén estratégico de gas natural licuado de la planta de El Musel, el stock promedio de gas natural licuado en la terminal en lo que llevamos de 2026 ha sido del 67%.

Respecto al despacho de camiones cisterna por carretera –que ahora tienen que salir de El Musel por el túnel de Aboño en lugar de atravesando La Calzada– desde 2023 se han expedido por este método más de 298.465 m3 de gas natural licuado en 6.843 cisternas para 15 destinos diferentes.

La autorización provisional de la planta como almacén logístico vence a finales de este año. Enagás (propietario del 75%) y Reganosa ya han solicitado formalmente la incorporación de la planta de El Musel a la red gasista nacional, lo que le permitiría regasificar sin restricciones, recibiendo para su descarga un mayor número de metaneros, algo que también influiría en las cuentas de El Musel. Esa es la primera opción, si bien, como alternativa, también se trabaja en volver a contratar la capacidad de almacenamiento de GNL de la planta para la descarga, almacenamiento y posterior carga del mismo en metaneros con destino a otros países, lo que permitiría al menos mantener activa la regasificadora.

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Desde que se autorizó en 2023 la activación de la planta gijonesa como almacén logístico se han producido dos circunstancias que podrían jugar a favor del intento de que se eliminen sus restricciones a la regasificación a partir de 2027. Por un lado, el grupo II de la térmica de Aboño, de 494 megavatios de potencia, ha dejado de quemar carbón para operar con gas. Por otro, los ciclos combinados (centrales de gas) jugaron un papel esencial en la recuperación del sistema eléctrico español tras el cero energético que dejó sin luz a toda la península Ibérica en abril del año pasado.