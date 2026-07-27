El duelo como derecho

Hay derechos que aparecen escritos en las leyes y otros que, aunque no figuren en ningún texto legal, sostienen nuestra condición humana. El duelo pertenece a esta segunda categoría. Es el derecho a detenernos cuando la vida se rompe, a llorar sin pedir permiso, a recordar sin sentir culpa y a descubrir que el amor no desaparece con la muerte, sino que cambia de forma.

En esta sociedad todo nos empuja a volver cuanto antes a la normalidad: regresar al trabajo, sonreír de nuevo, recuperar la actividad y sentirnos "normales". Sin embargo, el duelo tiene otro lenguaje. No entiende de calendarios ni de plazos. Cada pérdida abre una herida distinta y cada persona necesita un tiempo diferente para aprender a convivir con la ausencia. El duelo no es una enfermedad que haya que curar, sino una respuesta profundamente humana ante la pérdida de un vínculo significativo.

La filósofa Ana Carrasco-Conde recuerda en su libro "La muerte en común" que la muerte nunca es solo un acontecimiento individual. Cuando alguien muere, también se transforma el mundo de quienes permanecen. Perdemos una presencia, pero también una manera de mirar la vida. Por eso el duelo es un acto compartido: necesita comunidad, palabras, silencios y cuidado.

En una entrevista, el filósofo Wilhelm Schmid afirmaba que el consuelo nace de recuperar pequeñas fuentes de energía: una sopa caliente, un abrazo, una conversación, una melodía o un pensamiento inteligente. Esa reflexión nos recuerda que acompañar no consiste en ofrecer respuestas, sino en permanecer cerca cuando las respuestas no existen.

Reconocer el duelo como un derecho significa también proteger la salud mental. Significa dejar de exigir fortaleza permanente y comprender que llorar no es un signo de debilidad, sino una expresión de la capacidad de amar. Quien no puede vivir su duelo queda muchas veces atrapado entre el dolor y la obligación de aparentar que todo está bien.

Quizá la verdadera humanidad de una sociedad no se mida únicamente por cómo celebra la vida, sino por cómo acompaña la pérdida. Necesitamos escuelas, empresas, instituciones y comunidades que comprendan que el duelo no es un paréntesis incómodo, sino una parte inseparable de la existencia.

Porque cada persona debería tener derecho a recordar sin prisa, a ser escuchada sin juicios y a reconstruirse sin imposiciones. El duelo no nos aleja de la vida. Cuando es acompañado con respeto, nos enseña que el amor deja huellas que ni siquiera la muerte puede borrar. Recordar también es una forma de cuidar la vida y de honrar, con gratitud, los vínculos que permanecen para siempre.