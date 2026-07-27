Endesa afirma que la regasificadora de El Musel da "seguridad a Europa"

La compañía energética Endesa, concesionaria de la explotación de la regasificadora de El Musel como almacén logístico, se ha mostrado satisfecha con el balance de la planta gijonesa, instalación de la que mañana martes se cumplen tres años de sus puesta en servicio. En estos tres años, la planta gijonesa ha descargado 38 buques metaneros y cargado 8. Ha regasificado 5,55 millones de metros cúbicos de gas natural licuado (37.748 gigavatios-hora) y cargado para enviar a otros países o la puesta en frío de metaneros 253.079 metros cúbicos, además de expedir por carretera, en camiones cisterna, otros 298.465 metros cúbicos de gas natural licuado (GNL), tal como adelantó ayer LA NUEVA ESPAÑA. Desde la compañía que explota la gestión logística de la planta destacan que "la asignación de los servicios logísticos de El Musel ha proporcionado a Endesa flexibilidad desde el inicio de las operaciones, a la vez que capacidad de almacenamiento, contribuyendo a fortalecer la seguridad de suministro energético de Europa".

Las cifras se corresponden con la actividad de Endesa, que descargó su primer metanero en El Musel a mediados de agosto de 2023. Con anterioridad se descargaron otros dos metaneros, el primer el 1 de julio, para la puesta en frío de los tanques de la regasificadora, cerca de 330 metros cúbicos de GNL adicionales entre ambos, para las firmas RWE y Axpo, respectivamente.

En 2023, la Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia (CNMC) autorizó la puesta en servicio de la planta gijonesa como almacén logístico, dentro del Plan Más Seguridad Energética del Gobierno para reforzar el suministro energético a Europa tras la invasión de Ucrania por Rusia, país este último hasta entonces el principal suministrador de gas natural a los países del norte de Europa. También se autorizó la expedición de camiones cisterna y se impuso la restricción al bombeo de gas natural a la red nacional de gasoductos al mínimo imprescindible por cuestiones técnicas. Ahora Musel e-Hub (75% propiedad de Enagás y 25% de Reganosa) ha solicitado la inclusión de la regasificadora en el red nacional, para levantar las restricciones a partir del año que viene. La autorización temporal de la CNMC y el contrato con Endesa vencen el próximo 31 de diciembre.

Endesa aún no ha decidido que hará entonces, pendiente de analizar "los distintos escenarios" que se presenten. Unos escenarios que dependerán de si la CNMC acepta la petición de Musel e-Hub para incorporar la instalación al sistema gasista nacional, eliminando de esa manera las restricciones a la regasificación.

Eso es lo que se reclama desde el empresariado gijonés. El presidente de la Cámara de Comercio de Gijón, Langreo y Carreño, Félix Baragaño señala en ese sentido que "la incorporación de la planta regasificadora de Gijón al sistema gasístico español, supondría por fin culminar el proyecto iniciado en su día y que daría completo sentido a una inversión estratégica, no sólo para el puerto de El Musel, sino para el conjunto del sistema a nivel nacional".

No todos lo ven así. La Coordinadora Ecologista de Asturias ha criticado que la recarga de metaneros, actividad para la que se autorizó la puesta en servicio de la regasificadora de El Musel "ha sido meramente testinomial" y que sólo una de las expediciones de GNL cargado en El Musel "tuvo como destino otro estado miembro de la Unión Europea, como es Croacia". Otras cargas se dirigieron a Argentina, Egipto, República del Congo y a las regasificadoras españolas de Huelva y Cartagena. "Para Ecologistas en Acción, estos datos evidencian que la solidaridad energética europea utilizada para justificar la puesta en marcha de la regasificadora de El Musel apenas se ha materializado en la práctica".

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Los ecologistas también se preguntan si Musel e-Hub ha ejecutado las inversiones que impuso la CNMC al autorizar la planta para reducir las necesidades de regasificación por cuestiones técnicas. n