Gijón tendrá un nuevo hotel de cuatro estrellas en Tremañes

Gijón va a reforzar su planta hotelera con un nuevo equipamiento de cuatro estrellas. Un proyecto especializado en dar apoyo a la industria y la empresa local detrás del cual está el hostelero gijonés René Reyero. Reyero es el propietario del hotel "Los Campones", en la avenida de Los Campones, en Tremañes, en la actualidad calificado como equipamiento de tres estrellas y que va a afrontar una obra de ampliación y mejoras, con una inversión de cerca de 2 millones de euros, que supondrá un salto cualitativo para su negocio.

Ese proyecto recibió ayer el respaldo del Ministerio de Hacienda con la confirmación en el BOPA que el suyo es el único proyecto regional que ha logrado una subvención de la línea denominada de incentivos regionales.

Los incentivos regionales son ayudas financieras del Estado para fomentar la inversión empresarial, reducir diferencias económicas entre zonas y crear empleo. Consisten en subvenciones a fondo perdido cofinanciadas por la Unión Europea con las que se promocionan industrias extractivas y transformadoras, particularmente las de tecnología avanzada, industrias agroalimentarias y de acuicultura, servicios de apoyo a la industria y los que mejoren significativamente las estructuras comerciales y alojamientos turísticos e instalaciones complementarias de ocio.

Foto actual del Hotel Los Campones. / .

Precisamente en este último apartado se encuadra el proyecto hostelero de René Reyero y su empresa Acicorbo Hostelería, que ha logrado una subvención de 310.779 euros. "Menos mal", confesó ayer Reyero, como expresión realista del apoyo que va a suponer esa concesión para lanzar el proyecto.

90% de ocupación todo el año

"La ilusión de recibir esa ayuda es terrible. Es un empujón", contó Reyero. El suyo, explica, es el único hotel ubicado en Tremañes y que está pensado por y para las necesidades de los trabajadores y las empresas de la zona oeste. Abierto en 2019, en la actualidad tiene 31 habitaciones y "el año pasado cerramos con más de un 90 por ciento de ocupación todo el año". Esa necesidad de disponer de más habitaciones fue la que llevó a Reyero a invertir en la compra de un solar contiguo, donde se levantará la zona ampliada, con otras 28 habitaciones, y que estará perfectamente conectado con el hotel actual por el interior.

La ampliación generará además tres puestos de trabajo, que se suman a los 9 actuales. "El nuestro no es un hotel pensado para turistas, sino para dar servicio a la zona industrial de Gijón", explica Reyero, que así lo razonó en el expediente presentado para optar a los incentivos regionales. Cada informe es estudiado por grupos de trabajo que "vinieron a conocer la zona y nuestro negocio antes de darnos el visto bueno", explica el gijonés

El hotel ya cuenta con cafetería y restaurante y el nuevo proyecto les permitirá además crear salas de coworking en la planta baja, muy demandadas ahora por los clientes. "Estamos especializado en empresas al cien por ciento, y queríamos ofrecer todo lo que ahora se está necesitando", aclaró.

Reyero regentaba una pensión en Tremañes y una cafetería, cuando vio las posibilidades de negocio en la zona y en 2018 compró un edificio de la avenida de Los Campones. "Lo rehabilité entero", recuerda, y ese fue el impulso que ahora se concreta en otro salto cualitativo y cuantitativo. Con la acreditación como hotel de cuatro estrellas, además, podrá optar a dar servicio a una cartera más amplia de clientes ya que "ha convenios colectivos que incluyen la cláusula de que sus trabajadores se alojen en hoteles de cuatro estrellas".