Casi un millón de euros para prolongar el cierre de El Musel
La Autoridad Portuaria de Gijón va a destinar casi un millón de euros a prolongar el cerramiento de seguridad perimetral de El Musel. Ha licitado esta obra en 988.528,44 euros, sin contar el IVA, y con un plazo de ejecución de seis meses. El plazo para presentar ofertas concluye el próximo 3 de agosto.
El Musel ejecutó obras de cierre perimetral de parte de sus instalaciones en 2022, a raíz de los intentos de acceso a barcos de polizones, algunos de los cuales lo consiguieron. Las que ahora van a prolongar ese vallado se harán en la zona interior del Puerto, entre el control B y la zona de pesca, y en la zona de La Figar exterior.
En la primera de esas zonas se colocará un vallado de seguridad sin sensorizar. En La Figar además del vallado se colocarán sensores y barreras para mitigar el ruido y la difusión de polvo en el aire.
El proyecto también contempla la reubicación de portones.
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