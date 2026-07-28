LCT pide suspender la selección de la Dirección de Recursos Humanos de Ebhisa y recusar al presidente del tribunal
La sección sindical cuestiona la imparcialidad del tribunal calificador y solicita paralizar la convocatoria para cubrir la plaza de Director/a de Recursos Humanos
La sección sindical de LCT en Ebhisa ha presentado dos escritos dirigidos a la Dirección General de la empresa en los que solicita, por un lado, la sustitución del presidente del tribunal calificador del proceso para cubrir la plaza de Director/a de Recursos Humanos y, por otro, la suspensión de la convocatoria.
En el primero de los documentos, el sindicato plantea la abstención del actual presidente del tribunal, Gonzalo Mallo Gómez, al considerar que concurren circunstancias que podrían generar una apariencia de falta de imparcialidad. Por ello, solicita que sea sustituido por el presidente suplente previsto en las bases de la convocatoria.
En un segundo escrito, LCT muestra su disconformidad con la creación y cobertura externa de la plaza de Dirección de Recursos Humanos y pide la suspensión cautelar del proceso selectivo mientras se da respuesta a las cuestiones planteadas. Además, anuncia la reserva de acciones administrativas y judiciales si sus solicitudes no son atendidas.
Ambos escritos, fechados el 24 de julio, han sido colocados este lunes en el tablón de anuncios de las oficinas de Ebhisa.
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