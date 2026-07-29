Las algas de la playa gijonesa del Arbeyal se llevan con humor desigual y algunos hasta las meten en los bolsillos
Vecinos y turistas conviven con los arribazones con la pena "de que para dos meses de verano la playa esté así", y la naturalidad de asumir que "es algo propio del mar"
Miguel Martín
Las huellas del tractor todavía permanecían sobre la arena del Arbeyal. La maquinaria había pasado unas horas antes por la playa para retirar parte de las algas acumuladas en la orilla, en una intervención que llega después de que el debate para forzar la limpieza haya ganado fuerza en los últimos días. Pero ayer en el arenal, las opiniones estaban muy divididas entre quienes consideran que las algas forman parte del paisaje y quienes creen piden que se limpie las que llegan a la orilla.
A pesar de todo, El Arbeyal no deja de ser una playa muy frecuentada, aunque la presencia de algas condicione la experiencia de algunos bañistas. José Ángel Nava es de los no ve motivos para la preocupación. "Está todo bien, es algo natural. La gente se baña igual y estos días mejoró mucho". A su juicio, el estado de la playa ha mejorado respecto a jornadas anteriores y entiende que se trata de una "situación propia del mar".
Muy distinta es la visión de Altagracia Fernández, quien estuvo hace poco de viaje por la República Dominicana y pudo vivir una realidad similar a la existente en las playas gijonesas. "Por las mañanas estaban llenas de algas y por la tarde estaban limpias. Es cuestión de trabajo, esto se puede subsanar", afirma. Y recuerda que no hace falta cruzar el Atlántico para ver un despliegue de este tipo. Nacida en Avilés, recuerda que en la ría "siempre hubo una dragadora" y lamenta que "para dos meses que dura el verano es una pena que esté así". Porque para ella, este fenómeno supone una gran incomodidad y reconoce que cuando hay densidad de algas, evita bañarse. "Me da respeto. Sé que son plantas, pero también puede haber plásticos, plumas y otros residuos", afirma.
Su impresión coincide con la de otros usuarios que incluso reconocen que han cambiado su forma de bañarse. Según explica, es habitual ver a bañistas recorrer toda la playa para entrar por los extremos del arenal y esquivar la zona central, donde la acumulación de algas es mayor.
"Es vergonzoso", dice tajante José María Álvarez al ser preguntado al respecto. "Viene el tractor a retirar las de la orilla, pero esto hay que limpiarlo en profundidad", sostiene. Aun así, matiza que la playa no ha perdido atractivo y "el ambiente sigue siendo muy bueno". Personalmente, las algas no le incomodan ya que a él le "presta mojar los pies en la orilla", pero sí reconoce que "el olor puede resultar molesto" pese a estar acostumbrados.
Para los vecinos de la zona este es un problema que se viene repitiendo en los últimos años, pero la sorpresa es mayor entre quienes llegan desde fuera de Asturias. Rafael Fernández, Zara Jiménez y su hija Mía Fernández, de Madrid, eligieron el Arbeyal como playa de referencia por la cercanía de su hotel. "Ayer nos llevamos algas hasta en los bolsillos", comentan entre risas. Consideran que la situación es mejor que en Poniente, aunque sitúan San Lorenzo como su playa favorita. "Ir hasta allí supone coger el coche, buscar aparcamiento y es un lío". La pequeña, cuentan, mira las algas con cierto respeto porque "le da un poco de miedo". Ellos, por contra, lo aceptan con humor al ser "gente que viene de tierra seca que no frecuenta mucho la playa" aunque sí reconocen que encontrarse la playa así fue "un poco decepcionante".
Mientras el Ayuntamiento defiende que los arribazones forman parte del equilibrio natural de la costa, y que resultan incluso beneficiosos, sobre la arena las opiniones siguen lejos de coincidir y a los bañistas no les queda otra que convivir con las algas, aunque no todos lo hagan de la misma manera.
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