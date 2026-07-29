Gijón frena la retirada masiva de algas en las playas de la ciudad: "No son suciedad, ayudan a proteger la playa"

Alrededor de 140 toneladas es el peso, en mojado, de las algas que operarios de la Empresa Municipal de Servicios de Medio Ambiente Urbano (Emulsa) recogieron en el arenal de Poniente en una actuación específica que tuvo lugar entre los pasados días 23 y 24. Los operarios trabajaron en la playa aprovechando las bajamares de primera hora de la mañana y con el apoyo de maquinaria pesada. Una limpieza que usuarios de la playa del Arbeyal también reivindican para su arenal donde la acumulación de algas es visible desde hace días.

Las quejas en ambos arenales tienen que ver con las molestias que las algas generan a los bañistas y a quienes quieren disfrutar de una jornada de sol a pie de mar. Entre los usuarios del Arbeyal a esa queja se suma la de sentir que la atención que reciben es menor que la que se da a Poniente.

El punto de partida del área de Medio Ambiente en este asunto es que las algas no son suciedad y que los arribazones que las traen a las playas gijonesas forman parte de la dinámica natural del mar y desempeñan un papel fundamental en el equilibrio de los ecosistemas costeros en cuanto ayudan a proteger la playa frente a la erosión, aportan nutrientes a la arena y sirve de alimento y refugio a numerosas especies, entre ellas las gaviotas. Por eso el planteamiento es que la retirada se haga únicamente cuando el arribazón permanezca, no vaya a ser evacuado en un plazo corto y afecte a al uso, la higiene o la seguridad de la playa.

Algas en la playa del Arbeyal / Lne

Así que no hay sobre la mesa un plan cerrado especial de retirada de algas en las playas urbanas de la ciudad. Ni retiradas diarias específicas al margen de las operaciones de limpieza ordinaria que Emulsa realiza en los arenas. La idea es que las retiradas como la Emulsa realizó los pasados días en Poniente se decidan en base a las observaciones que de la situación se den en cada momento y teniendo en cuenta tanto la cantidad como el grado de descomposición y las condiciones climatológicas.

"Una playa saludable no es siempre una playa sin algas"

Que las algas no son suciedad es el mensaje que estos días reivindica el área de Medio Ambiente del Ayuntamiento en sus redes sociales. Eso y que su presencia, salvo en casos excepcionales, ni impide el baño ni supone un riesgo para la salud. Claro que es un mensaje que no ha sido recibido con alegría por todos. La mala imagen, los malos olores, el inconveniente que suponen para acceder al mar o dar un paseo por la arena son algunos de los argumentos de quienes reivindican la retirada de las algas en todo momento. Así que el reto está en encontrar el equilibro entre la aplicación de ese criterio medioambiental de protección de la costa y cumplir con las expectativas de quienes buscan en las playas un espacio de ocio y recreo.

Parte de las algas retiradas en Poniente por Emulsa. / Lne

Otro mensaje de Medio Ambiente para los detractores de las algas: no son indicadores de una situación de contaminación. Más bien al contrario.

¿Y por qué la acumulación es mayor en Poniente y el Arbeyal? Pues según los expertos tiene que ver con la forma de la costa y las dinámicas de las corrientes pero también con que es un fenómeno que afecta en mayor medida a playas regeneradas o artificiales, especialmente las creadas sobre antiguos espacios portuarios o zonas muy modificadas. Desde Medio Ambiente se reivindica que "una playa saludable no es siempre es una playa sin algas. Conocer y respetar estos procesos naturales también es una forma de cuidar nuestro litoral y preservar su biodiversidad para las generaciones futuras".