Hombre de unos 40 años y consumidor de cocaína: el perfil más habitual de los usuarios de Proyecto Hombre en Gijón

Solo una cuarta parte de las 520 personas atendidas en los distintos programas de tratamiento de Proyecto Hombre en 2025 fueron mujeres. Un porcentaje que la entidad con sede en El Natahoyo lucha por revertir. "Nuestro reto es que acudan más mujeres a nuestros centros", explicaron José Luis "Chechu" Pérez-Espinosa, director general de la entidad, y Heli Álvarez, directora técnica, durante la presentación de la memoria de actividades del año pasado.

El camino para llegar a más mujeres se inició en 2020 con un modelo de intervención específico para ellas pero desde Proyecto Hombre se quiere dar un salto cualitativo avanzando hacia un recurso residencial exclusivo para mujeres.

"El problema con las mujeres que sufren adicciones no está solo en el consumo, está en todas las experiencias vitales que acumulan alrededor. No solamente tienen cargas familiares, también tienen más problemas de salud física y mental y la situación socioeconómica les dificulta dejar un trabajo y su vida para poder empezar un tratamiento. Acuden también con más trauma y más violencia lo que hace que les cueste más hablar de lo que les está pasando y mientras el consumo en los hombres es público, el de las mujeres es mucho más de casa, de que no se vea", explica Álvarez.

A falta de que cambien esos porcentajes, el perfil mayoritario de los usuarios de tratamientos de la fundación es hombre y la edad media de sitúa en los 39 años. Un 60%, tanto en hombres como en mujeres, son solteros; más del 80% son nacidos en Asturias y, respecto a su situación laboral es de trabajo con contrato en los hombres y de paro sin subsidio en las mujeres.

En cuanto a las adicciones el registro lo encabeza la cocaína, seguida por el alcohol y el cannabis en lo que tiene que ver con los tratamientos orientados a la abstinencia y en los que participaron 451 personas: 353 hombres y 98 mujeres. Aunque la cocaína es la adicción fundamental en los dos sexos su consumo es superior en los hombres mientras en el consumo de alcohol las mujeres superan a los hombres.

También la cocaína es la adicción de referencia para las 69 personas –52 hombres y 17 mujeres– que han recibido el tratamiento de reducción del daño y exigencia adaptada. La singularidad en este grupo es que la heroína ocupa el segundo lugar.

Las madres, protagonistas en "Reciella"

El tratamiento es solo uno de los tres ejes de trabajo de Proyecto Hombre. También está la inserción social con 564 participantes en los proyectos realizados en 2025 y la prevención donde sus actividades en Gijón, Oviedo, Siero, Noreña, Llanera, Cangas de Onis, Carreño y Pola de Lena han llegado a más de 41.000 personas. Especial trascendencia tiene en el campo de la prevención el proyecto "Reciella" que se centra en los menores y jóvenes. Pero también en sus familias. En total, 328 personas atendidas.

Aquí la mayoría son mujeres pero, ojo, no por las menores atendidas –49 frente a 63 hombres– sino por el papel protagonista de las madres que acuden a Proyecto Hombre a pedir ayuda. A Reciella llegan los jóvenes por consumo de cannabis aunque la cocaína, más en los hombres que en las mujeres y el alcohol, más en las mujeres que en los hombres, también tienen su trascendencia. Sin olvidar las apuestas, los videojuegos y todo lo que tiene que ver con el abuso del móvil e Internet.

José Luis Pérez-Espinosa y Heli Álvarez, en la presentación de la memoria de 2025 de Proyecto Hombre. / Lne

Uno de los retos de Proyecto Hombre de cara al futuro, concretó Pérez-Espinosa es "tener un centro de día específico para jóvenes que nos permita darles una cobertura integral. Legalmente uno es joven con 18 años menos un día y adulto con 18 años y un día pero en nuestra situación no es tan sencillo pasar de Reciella a un programa para adultos; por eso sería fundamental tener un centro donde atender a la población joven".

A ese centro de día para jóvenes y a ese espacio residencial exclusivo para mujeres sumó el director general de Proyecto Hombre otros retos a acometer y que pasan por un abordaje conjunto de las adicciones y la salud mental, reforzar los itinerarios de incorporación social y dar visibilidad a su trabajo. "Pero el reto fundamental son las personas. Nuestra prioridad y nuestro proyecto son las personas", sentenció el director general de la entidad.

Una entidad sin "ánimo de ruina"

La memoria de 2025 da muchas cifras sobre el trabajo de Proyecto Hombre pero también, y son preocupantes, sobre el coste de ese trabajo. La entidad cerró el año con un desfase en negativo de casi 400.000 euros entre sus tres millones de ingresos y los 3,4 de gastos. Una situación de déficit que no es nueva pero que urge equilibrar.

¿Está en peligro la supervivencia de la entidad? "Vamos a creer que no pero el reto es complejo y pasa por conseguir más ingresos. Somos una entidad privada con un porcentaje muy alto de financiación pública. Y somos una entidad sin ánimo de lucro pero no somos una entidad con ánimo de ruina", concretó Pérez-Espinosa.