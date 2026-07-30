Adif invertirá 750.000 euros en cerrar las vías de El Lauredal y ultima la licitación del derribo de Carlos Marx
El plan para bloquear los pasos "domésticos" que usan los vecinos sigue adelante y ya tiene adjudicataria, por lo que las obras se adelantarán a las del viaducto, que comenzarán el año que viene
Nuevos avances en actuaciones ferroviarias en la ciudad. Adif sigue adelante con su proyecto para cerrar las vías del tren a su paso por El Lauredal y comunica que acaba de formalizar la adjudicación del proyecto por 756.050 euros, un poco por debajo del presupuesto asignado inicialmente. Señala también que, en paralelo, se trabaja en la licitación de la que será la primera fase del plan de vías, con el derribo del viaducto de Carlos Marx como principal actuación, y cuyo contrato la secretaría de Estado de Transportes espera poder sacar a concurso público después del verano, en septiembre.
El proyecto para cerrar las vías en El Lauredal se dio a conocer en febrero, con el lanzamiento de la licitación, y molestó a los vecinos de la zona, que explican desde entonces que los residentes cruzan por encima del entramado ferroviario porque no tienen ningún paso acondicionado en el entorno. Desde entonces hubo un ajuste por cuestiones de norma en los pliegos, pero la actuación se reactivó en abril y siguió adelante con normalidad. Ahora se acaba de formalizar el contrato y con una ligera rebaja respecto a los 830.000 euros en los que se había valorado inicialmente. La adjudicataria es la empresa Tecsa, que concurría al concurso con otra aspirante que acabó siendo descartada por no superar los umbrales mínimos exigidos durante el proceso de valoración técnica.
Por los plazos habituales en estos casos, la obra podrá comenzar antes de que acabe el año y tiene un plazo de ejecución de cuatro meses, así que podría terminar incluso en el primer trimestre del próximo año. Mientras, sigue pendiente la idea de crear un paso habilitado en este entorno, un proyecto que Adif propone blindar mediante convenio con el Ayuntamiento y con la participación presupuestaria de ambos.
Por ahora, el entorno se cerrará aduciendo a una cuestión de "seguridad" en la zona y la necesidad de hacer frente "a los actos de intrusión que se vienen cometiendo desde hace algunos años, los cuales han provocado diversos accidentes por arrollamiento", según se recogía en los pliegos. Los vecinos usaban tres pasos domésticos en el entorno de la calle Manuel Hevia Carriles para cruzar desde El Lauredal hasta Camino de Rubín, en La Calzada.
Avanza, también, la tramitación para licitar la obra de Carlos Marx, que ya cuenta con convenio y con partidas presupuestarias blindadas por las tres administraciones implicadas: el Ministerio de Transportes, el Principado y el Ayuntamiento. La previsión de la entidad ministerial es que el concurso público se lance en septiembre, lo que dejaría el inicio de obras ya para el año que viene. La actuación cuesta 54,3 millones de euros.
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