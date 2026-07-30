El Bonito del Norte sale a la calle en Poniente con recetas, degustaciones y planes para toda la familia

El Paseo de Poniente se convirtió este jueves en un escaparate dedicado al Bonito del Norte, la gira de Alimerka hizo parada en Gijón con una jornada repleta de cocina en directo, degustaciones, actividades divulgativas y propuestas para toda la familia dentro de una campaña que recorre varias ciudades para acercar este producto de temporada al público.

Uno de los momentos más concurridos fue el taller de cocina impartido por la creadora de contenido gastronómico Reyes de Vicente y el responsable de la sección de pescadería de Alimerka, Armando Prendes. Ambos prepararon un tartar de bonito con sandía y queso feta mientras compartían consejos para trabajar el pescado en casa. Entre ellos, utilizar "un cuchillo grande y siempre con el filo mojado" para conseguir cortes limpios en un pescado tan graso como el bonito y también explicaron algún truco para quienes quieran congelarlo en casa: pasar previamente las piezas por un poco de aceite de oliva para proteger mejor la carne durante la congelación.

La receta combinaba el bonito con sandía, queso feta, albahaca, hierbabuena, lima y pistachos, buscando un plato fresco para el verano. "Como veis, la receta es muy sencilla", comentó de Vicente antes de invitar al público a probar el resultado.

Entre los asistentes se encontraba María Dolores Sánchez, siguiendo con atención la elaboración y todos los consejos. "Tiene muy buena pinta, lo haré un día en casa a ver si tengo éxito", comentaba de una actividad presencial a la que también valoró quiso darle valor. "Estas cosas están muy bien para las que no seguimos tanto las redes sociales porque surgen preguntas y dudas que no te pueden resolver en los vídeos", concluyó.

Participantes en la exhibición culinaria. / Juan Plaza

No fue la única que se marchó a casa con una nueva receta en la cabeza, también Sofía Cuesta se marchó con ganas de ponerse manos a la obra. "Tiene muy buena pinta y la Reyes lo explica muy bien. Tengo ganas de probarlo, seguro que está riquísimo", aseguraba.

Tras la primera demostración llegó el turno de la degustación, en la que los asistentes pudieron probar las albóndigas de bonito con pisto. Por la tarde, a las 16.30 horas, el programa continuó con una segunda receta, está de vez de tacos bonito al estilo César, seguido de una degustación de tataki de bonito. Además, el expo tráiler permaneció abierto durante toda la jornada con una exposición sobre el Bonito del Norte y actividades para los más pequeños, como el concurso de dibujo "¡Qué bonito!", en el que debían plasmar qué es para ellos lo más bonito del verano. El premio para el dibujo ganador será un viaje a Disneyland París, uno de los principales reclamos de una jornada pensada para que el Bonito del Norte fuese mucho más que un producto de temporada.