Fundego apoya el deporte en el oeste de Gijón con su "Yo también sumo" en la Feria de Muestras

"Yo también sumo" es el nombre de la campaña que va impulsar la recién creada Fundación Deporte Gijón Oeste (Fundego). La presentación oficial de esta campaña tendrá lugar el próximo día 14 en la sala Anfiteatro de la Feria Internacional de Muestras de Asturias. El acto contará con la participación de los siete clubes que han puesto en marcha esta fundación junto con representantes de las instituciones y entidades que colaboran con este proyecto. Esta entidad, vinculada a los barrios de la zona oeste gijonesa, busca convertir el deporte en una herramienta de cohesión social. Telecable Hockey, Balonmano La Calzada, Voleibol La Calzada, Rugby La Calzada, Judo La Calzada, Club Baloncesto El Arbeyal y Gimnasia Rítmica Galaica son los promotores de Fundego.