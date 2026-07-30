Fundego apoya el deporte en el oeste de Gijón con su "Yo también sumo" en la Feria de Muestras
"Yo también sumo" es el nombre de la campaña que va impulsar la recién creada Fundación Deporte Gijón Oeste (Fundego). La presentación oficial de esta campaña tendrá lugar el próximo día 14 en la sala Anfiteatro de la Feria Internacional de Muestras de Asturias. El acto contará con la participación de los siete clubes que han puesto en marcha esta fundación junto con representantes de las instituciones y entidades que colaboran con este proyecto. Esta entidad, vinculada a los barrios de la zona oeste gijonesa, busca convertir el deporte en una herramienta de cohesión social. Telecable Hockey, Balonmano La Calzada, Voleibol La Calzada, Rugby La Calzada, Judo La Calzada, Club Baloncesto El Arbeyal y Gimnasia Rítmica Galaica son los promotores de Fundego.
- Fallece un conductor de 89 años que circulaba en sentido contrario al chocar con otro coche en Gijón
- Un niño de 11 años, trasladado al hospital de Cabueñes tras el contacto con una carabela portuguesa en la playa de San Lorenzo en Gijón
- El conductor fallecido en el trágico accidente de coche en Gijón: Miguel Ángel, de 89 años, un hombre 'muy generoso' y vecino de la calle Sporting
- Muere a los 80 años José Manuel Rivera Díaz, el ingeniero que hizo de Indusla un referente europeo del perfil laminado
- Fallece Juan Figaredo Pidal, médico rescatador de Bomberos de Asturias
- Un detenido en Gijón por agredir sexualmente a una mujer bajo el viaducto de Carlos Marx
- Ignacio Robles, hostelero: 'El Grupo Tonada reabrirá el Banús como bar tienda y manteniendo el nombre, que es algo que me encanta
- Veinte años mirando al cielo: esta es la programación del Festival Aéreo