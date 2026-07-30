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El PSOE rechaza el cierre de las vías de El Lauredal y urge a Moriyón negociar con Adif

"Si lo que se busca es mejorar la seguridad de los pasos, la solución no puede ser cerrarlos", afirma la portavoz municipal socialista

Uno de los pasos sobre las vías.

Uno de los pasos sobre las vías. / Marcos León

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R. Valle

El Lauredal

El PSOE gijonés no está, ni mucho menos, de acuerdo con el proyecto de Adif de colocar un cierre en las vías de tren a su paso por El Lauredal para impedir que, como se viene haciendo desde hace tiempo, los vecinos las crucen como forma más ágil de entrar y salir del barrio. Sobre todo en lo que tiene que ver con sus comunicaciones con La Calzada. Ese cierre perimetral acaba de ser adjudicado por 750.000 euros, como adelantó LA NUEVA ESPAÑA, a la empresa Tecsa. La obra tiene un plazo de ejecución de cuatro meses.

“Si lo que se busca es mejorar la seguridad de los pasos, la solución no puede ser cerrarlos”, denuncia la portavoz del Grupo Municipal Socialista, Carmen Eva Pérez, que exige la intervención urgente de la Alcaldesa y el equipo de gobierno municipal.

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“Ante la aparente sordera de los responsables de infraestructuras ferroviarias los socialistas queremos recordarle al ejecutivo de Moriyón que es absolutamente necesario dar una respuesta a los vecinos y las vecinas de la zona con una actuación integral que permita mejorar la permeabilidad y la integración de los barrios”.

Carmen Eva Pérez, portavoz del Grupo Municipal Socialista.

Carmen Eva Pérez, portavoz del Grupo Municipal Socialista. / E. P.

Carmen Eva Pérez pide a la Regidora que "se sacuda su dejadez habitual y defina junto con los responsables de Adif pasos seguros para peatones y ciclistas. “Es evidente que deben mejorarse las condiciones de seguridad en torno a las vías y también que debe hacerse de modo permeable, permitiendo el paso de las personas de modo seguro”, afirmó Pérez.

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Desde el PSOE se recuerda que esta era una propuesta que formaba parte del programa socialista a las elecciones municipales de 2023. Una propuesta "necesaria para atender las necesidades de movilidad de los habitantes del barrio y facilitar su día a día”.

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