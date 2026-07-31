Rescate acuático con final feliz en el Acuario de Gijón
Una tortuga lora que estuvo a punto de morir por frío lograr recuperarse en el centro gijonés y será puesta en libertad en días
S. F. L.
Una tortuga lora, una de las especies marinas más amenazadas del mundo, volverá a nadar pronto en las aguas del Cantábrico gracias al trabajo de recuperación realizado desde el Centro de Recuperación de Animales Marinos de Asturias (CRAMA) del Bioparc Acuario de Gijón. El ejemplar fue rescatado el pasado día 7 de febrero y llegó al recurso gijonés "en estado crítico", desnutrida y con una neumonía. El animal, por suerte, ha salido adelante y será puesta en libertad el próximo día 4, el martes, y para ello el Acuario realizará un acto abierto al público.
La tortuga lora, dicen desde el Acuario, es una especie "extremadamente rara en las costas del Cantábrico" y fue rescatada por el Grupo Especial de Actividades Subacuáticas (GEAS) de la Guardia Civil en aguas del entorno de El Musel. Fue hallada en estado muy grave tras sufrir lo que se denomina un proceso de "aturdimiento por frío", un síndrome que afecta a las tortugas marinas "cuando permanecen en aguas con temperaturas inferiores a las que pueden tolerar". "Esta situación provoca un descenso de su temperatura corporal y una ralentización de su metabolismo, dejándolas incapaces de nadar y alimentarse con normalidad y favoreciendo la aparición de graves complicaciones", completan desde el Acuario.
Durante estos últimos meses, el animal ha sido atendido con tratamientos especializados y ha superado un proceso de rehabilitación que le ha permitido recuperar su forma física. Ya ha superado todos los controles médicos. Su puesta en libertad irá precedida de un breve acto en la playa de Poniente "para acercar a la ciudadanía, especialmente a los más pequeños", la historia de esta recuperación y el trabajo que realizan los centros especializados como el CRAMA.
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