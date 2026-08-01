El proyecto de metanol en el Puerto de Gijón se alía con un operador de Rotterdam

Hy Five, la firma que promueve la construcción en terrenos portuarios de la explanada de Aboño de una planta de producción de metanol renovable, se ha aliado con el grupo Evos, uno de los principales operadores de plantas de almacenamiento de combustibles de este tipo y que va a construir varios tanques de almacenamiento de metanol en el puerto de Rotterdam, en principal de Europa. El preacuerdo, que no es vinculante, pasa por evaluar los parámetros técnicos, comerciales, logísticos y operativos del posible suministro de metanol producido en El Musel a las instalaciones de Evos Rotterdam.

Hy Five Hydrogen, propiedad del fondo de inversión White Summit Capital (que en Asturias también posee Nortegás), impulsa el proyecto HyMet Musel, con el que prevé producir al año hasta 100.000 toneladas anuales de metanol a partir de 20.000 toneladas hidrógeno generado a partir de electricidad de origen renovable y 140.000 toneladas de dióxido de carbono capturado en procesos industriales. El proyecto consta de dos fases en las que se contempla una inversión conjunta de 262,18 millones de euros, ocupando 5,22 hectáreas en la explanada de Aboño cuando ambas fases estén completamente ejecutadas.

Los planes de HyFive pasan por comenzar a producir metanol en El Musel a partir de 2029 y de momento la empresa está avanzando en los contactos para materializar los proyectos. Entre ellos, los de comercialización de la producción, buscando satisfacer la demanda de metanol renovable que se producirá por compañías navieras que operan en los puertos de Rotterdam, Amberes y Amsterdam.

En este contexto se ha firmado el preacuerdo entre HyFive y Evos Rotterdam. Esta última compañía va a aumentar sus instalaciones de almacenamiento de metanol y etanol de bajas emisiones en carbono con la construcción de cinco nuevos tanques con una capacidad de almacenamiento de 67.500 metros cúbicos y una nueva estación de bombeo en un nuevo muelle que construirá al efecto la Autoridad Portuaria de Rotterdam. Esas instalaciones se prevé que entren en servicio a principios de 2028.

Una parte significativa de la producción de metanol en El Musel podría ir destinada a esas instalaciones, si cuaja el preacuerdo que se ha firmado el mes pasado.

El director general de Hy Five, Alberto Sánchez de Rojas, señaló tras esta rúbrica que "nos complace firmar esta carta de intención con Evos para explorar una posible ruta de suministro de e-metanol procedente de nuestro proyecto HyMet Musel. Si bien este es un primer paso, representa un hito importante en la evaluación de las opciones de infraestructura posteriores que podrían ayudar a satisfacer la creciente demanda de combustibles marinos más limpios en la región ARA" (Amsterdam, Rotterdam y Amberes).

Christiaan Kop, director general de Evos Rotterdam, dijo por su parte que "agradecemos la oportunidad de explorar, a través de esta posible alianza con HyFive, cómo nuestra terminal de Rotterdam podría respaldar los futuros flujos de e-metanol hacia la región ARA". "Observamos un fuerte impulso a largo plazo en torno a los combustibles bajos en carbono y seguimos invirtiendo en infraestructura que pueda ayudar a nuestros clientes y socios a afrontar la transición energética", añaden.

El avance del proyecto de El Musel está pendiente de la transposición a la legislación española de una parte de la directiva europea sobre hidrógeno renovable.