Un gigante de 397 metros de largo atracará en El Musel

A los grandes buques graneleros, metaneros y los cruceros que transportan miles de pasajeros que han venido atracando en la ampliación de El Musel, el Muelle Romualdo Alvargonzález Figaredo (Muelle Norte) va a recibir esta semana un nuevo gigante de los mares de un tipo bien distinto. Se trata de buque especializado en el tendido de gasoductos y oleoductos submarinos "Solitaire", un barco con un casco de casi 300 metros de eslora, pero cuyas dimensiones llegan a los 397 metros incluyendo su "stinger", la grúa especial a proa que utiliza para colocar las tuberías a 2.700 metros de profundidad. Es uno de los buques más grandes del mundo de su tipo. Tiene 41 metros de manga y puede alojar a 420 tripulantes y trabajadores.

La llegada de este barco excepcional a la ampliación de El Musel también va a suponer que por primera vez en el puerto gijonés se produzca un transbordo distinto de los carbones y de los contenedores. El "Solitaire" cargará en el Muelle Norte tubos para un oleoducto submarino que antes van a descargarse de otros dos barcos que los están transportando desde un puerto griego.

El "Solitaire", de la compañía holandesa Allseas, está navegando en estos momentos desde el puerto de Rotterdam hacia El Musel. En Rotterdam el barco, construido en 1998, se sometió durante diez meses a una importante modernización de casi todos sus sistemas principales. Fondeados frente a Gijón ya le aguardan el "Wilson Cádiz" y el "FWN Space", a la espera de atracar para desestibar las tuberías submarinas.

Desde El Musel el "Solitaire" zarpará con su carga hacia aguas americanas. Su primer proyecto asignado es la colocación de tuberías en aguas ultraprofundas en el golfo de México. La compañía Allseas eligió la ampliación de El Musel, preparada para acoger grandes barcos y con amplia superficie disponible, para realizar este primer transbordo de las tuberías que el "Solitaire" va a instalar tras su modernización en un astillero holandés. A ese trabajo le seguirán otros destinos para este barco excepcional en aguas de África Occidental, Taiwan y Australia, además del noroeste de Canadá.

En el golfo de México, este gigante de los mares ha llegado a instalar tuberías de gran diámetro hasta a 2.775 metros de profundidad. El barco está preparado para colocar cinco kilómetros de tubería cada 24 horas. Desde que se botó en 1998, ha instalado más de 13.000 kilómetros de tuberías en todo el mundo y fue el primer buque en instalar tubería submarina dentro del círculo polar ártico.

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Las dimensiones de este barco sólo son comparables a las de los grandes cruceros y graneleros que llegan a El Musel. Será la embarcación de mayor longitud que llega a El Musel si se tiene en cuenta su "stinger", aunque su casco es inferior al del granelero "C. Whale", que atracó en la terminal de minerales Ebhisa en noviembre de 2012 con sus 340 metros de eslora por 40 de manga a media carga, por el insuficiente calado en el Muelle Ingeniero Marcelino León para recibir barcos de este tamaño a plena capacidad. El gran tamaño no es lo único relevante del "Solitaire", sino también la especialización de un buque que lleva décadas construyendo oleoductos y gasoductos submarinos.