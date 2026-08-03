La parroquia de Tremañes homenajea a su párroco José Ángel Fernández

La parroquia de Tremañes está preparando una despedida especial. La que dedicarán a quien ha sido su párroco durante cuatro décadas, el jesuita Jesús Ángel Fernández Fernández, el próximo 13 de septiembre. En la última reordenación diocesana hecha por el Arzobispado de Oviedo se determinaba el relevo de Jesús Ángel Fernández, que pasará a todos los efectos a estar jubilado de sus labores como responsable de la parroquia de San Juan de Tremañes, la capilla del Rosario de Lloreda y la capellanía de la cárcel de Villabona -igual que hace unos años se jubiló como mecánico en la Térmica de Aboño tras haber pasado, entre otros puestos de trabajo, por una carpintería metálica y varias obras de construcción-. En su lugar llegará al barrio el sacerdote Serrano Arturo Calvo Aladro.

La marcha de Fernández, además, tiene un significado especial ya que supone el cierre a medio siglo de presencia de los jesuitas en el gijonés barrio de Tremañes y también que la Compañía de Jesús ya no tenga ninguna parroquia a su cargo en Asturias.

Ese cierre del círculo alrededor de la labor de los curas obreros en la realidad de Gijón no la quieren dejar pasar los parroquianos de Tremañes que están organizando un homenaje y despedida a quien tuvo "una gran dedicación pastoral al barrio". En la asociación de vecinos Evaristo Valle y en la de San Juan Bautista ya han abierto una lista de inscripción para participar en el homenaje.