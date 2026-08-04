Los bancos niegan más crédito a la millonaria obra de rehabilitación de La Estrella, en El Natahoyo

Los vecinos de las dos torres de La Estrella, en El Natahoyo, celebraron ayer la cuarta reunión en la que se abordó la situación después de que el Principado abriera hace unos meses un expediente para la revocación de la subvención de 2,47 millones de euros para la rehabilitación energética de las fachadas. En esta ocasión, se trataba de decidir cómo pagar 1,4 millones de euros pendientes de abonar al contratista, después de que tres entidades financieras rechazaran conceder un préstamo a diez años a los 145 propietarios que habían optado por esa fórmula. El resto de los 256 vecinos ya habían pagado su parte al contado o en seis plazos.

La comunidad ha presentado alegaciones ante el Principado para cobrar la subvención, toda o en parte, y la empresa contratista señaló ayer que hay muchas posibilidades de que salgan adelante y que está habiendo contactos entre el IDAE -que es el que transfiere esos fondos europeos a las comunidades autónomas- y el Principado.

Mientras alega, la comunidad debe cumplir con uno de los requisitos para poder cobrar la subvención, como es justificar el pago de la totalidad de la obra. Para eso se había aprobado recurrir a un crédito bancario el pasado mes de mayo, pero los bancos han rechazado concederlo, según la empresa por la difusión pública del conflicto.

Así las cosas, los vecinos aprobaron ayer por mayoría destinar la mayor parte de los 1,1 millones de euros que habían desembolsado para el arreglo de los patios para pagar la fachada, aplazando la obra del patio y renunciando a la subvención ya concedida a la misma.

Esa medida no es suficiente. Otros 250.000 euros los recibirá la empresa constructora de la venta a industrias contaminantes de los Certificados de Ahorro Energético (CAE), por la mejora energética de ambos edificios.

Otros 360.000 euros los prestará la propia promotora a la comunidad para que pueda completar el último pago. El préstamo, sin intereses, será a devolver en un plazo de seis meses.