Carteles en El Lauredal en protesta por el cierre de las vías: el PSOE insta al Ayuntamiento y Adif a construir un paso inferior

Desde este martes dos carteles flanquean uno de los pasos domésticos habilitados por los vecinos para cruzar las vías del tren entre El Lauredal y La Calzada. Ambos rezan: "¡Atención! Paso a nivel peligroso. Cruce con cuidado". El rótulo lo encabeza el logo de los socialistas de Gijón, autores del cartel, y por abajo aparecen tres logos más, los del Ayuntamiento, Foro Asturias y Adif, con el antetítulo de "Los culpables". Responsabilizan los socialistas a la administración municipal de "no ponerse de acuerdo" con Adif para "hacer pasos seguros" y, a la entidad ministerial, de "vallar estos pasos antes que arreglarlos". Visitaron la zona la edil Carmen Eva Pérez y Monchu García, secretario general del PSOE gijonés: "Se han olvidado del tema".

Adif tiene un proyecto para cerrar este tramo de vías, inhabilitando los pasos domésticos que han creado los vecinos con alfombras y cartones, alegando cuestiones de "seguridad". Y esa actuación, tal y como adelantaba hace unos días LA NUEVA ESPAÑA, ya se ha adjudicado y está, por lo tanto, en trámites de iniciarse sin que por ahora se haya pactado una solución alternativa de cruce. "Hemos tenido noticia de que desde mayo el Ayuntamiento tiene una propuesta de convenio para acometer un paso subterráneo que garantice la seguridad del paso a los vecinos y vecinas, pero aún no ha habido respuesta a ese convenio", señala Pérez. "El gobierno municipal hace con esto lo que hace habitualmente: es huir de aquello que no le da para una infografía y de cualquier tipo de negociación con otras administraciones. Es una especie de endogamia política no nos está llevando a ningún buen sitio. Los vecinos necesitan una respuesta urgente antes de que empiecen las obras", añade.

García, por su parte, afirma: "Cada vez que sacamos cualquier problema en la ciudad que no tiene que ver con el centro, el gobierno de Foro tiene dificultades hasta para encontrar los espacios; necesita GPS. La última vez que pasó por aquí, la señora Alcaldesa lo hizo para cuestionar un tema de vivienda respecto a Ecojove para tapar su inacción en ese ámbito. Con este caso hay una nueva inacción del gobierno, porque tiene una propuesta de Adif para mejorar esta situación". Defiende el secretario general la necesidad de "garantizar la permeabilidad entre los dos barrios" y reprocha que, a su juicio, el Ayuntamiento se ha "olvidado" del proyecto de paso inferior "porque es absolutamente incapaz de relacionarse con ninguna administración".

A juicio de los socialistas, el vallado de las vías debe acometerse por cuestiones de seguridad, pero con una solución de tránsito peatonal seguro como alternativa. "Esos pasos deberían estar marcados antes del inicio de las obras", comenta Pérez.