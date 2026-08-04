El Musel licita la reparación del paso inferior de La Figar, que aumentará su gálibo

La Autoridad Portuaria de Gijón ha licitado en 479.447 euros, IVA incluido, la reparación integral del tablero del paso inferior para vehículos de La Figar, que les permite salvar la vía de ferrocarril que va por encima. Esta obra en ese espacio de El Musel, tendrá un plazo de ejecución de 12 meses, también permitirá aumentar el gálibo en 25 centímetros, pasando de los 4,40 metros que tiene en la actualidad a 4,65.

Ese aumento del gálibo permitirá el tránsito por el paso inferior de vehículos con las alturas máximas excepcionales que define la normativa española, que es de 4,50 metros. Eso será útil para transportes como los portavehículos y portaconenedores cerrados para el transporte combinado e intermodal que pueden llegar a darse en el Puerto. La zona de la Figar precisamente es un área que entre otras instalaciones cuenta con depósitos de contenedores.

La Autoridad Portuaria de Gijón también ha licitado, en otros 148.482 euros, IVA incluido, las obras de adecuación de defensas de escudo en muelles del Puerto de Gijón. El adjudicatario de este contrato dispondrá de un plazo de tres meses para ejecutar los trabajos.

En este caso, lo que se contrata por parte de la Autoridad Portuaria de Gijón incluye el desmontaje, traslado, reparación, refuerzo y colocación de defensas tipo escudo en el Muelle Romualdo Alvargonzález Figaredo (Muelle Norte de la ampliación de El Musel), así como la fabricación, suministro y sustitución de un suplemento metálico para las defensas de la séptima alineación del Muelle de La Osa, en la que opera la terminal de contenedores de El Musel en una zona que en su día se dragó para alcanzar los 11 metros de calado.