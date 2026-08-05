Los despedidos por el carbón desaparecido en El Musel reclaman una indemnización por daños morales a los socios de Ebhisa

El exdirector de la Autoridad Portuaria de Gijón, José Manuel del Arco, y la exgerente de la terminal de minerales de El Musel, Ebhisa, L. H., reclaman cada uno de ellos 90.000 euros de indemnización por daños morales por sus despidos como trabajadores de Ebhisa con acusaciones de supuestas irregularidades con el cargamento del buque "Berge Triglav", parte del cual habría salido de forma irregular de Ebhisa según un informe forense de KPMG. Ambos exdirectivos, que cuestionan cómo se hizo ese informe y sus conclusiones, entienden que los hechos que les atribuyeron para sus despidos afectan a su reputación personal y profesional. Se trata de una reclamación que efectúan no sólo contra Ebhisa, sino contra los socios de la misma, que son la Autoridad Portuaria de Gijón y tres grandes empresas radicadas en Asturias.

La indemnización por daños morales la solicitan dentro de las demandas que ambos han interpuesto reclamando que los despidos se declaren nulos o, en su defecto, improcedentes y de concederse sería adicional a los salarios de tramitación que les tendría que pagar Ebhisa en caso de despidos nulos, o a la indemnización por despido en caso de que fueran declarados improcedentes y no se les readmitiera.

El motivo para reclamar a los socios privados de Ebhisa y a la Autoridad Portuaria de Gijón el pago de forma solidaria de los 90.000 euros por daños morales a cada exdirectivo despedido obedece a que los representantes tanto del Puerto como de las tres empresas privadas en el consejo de administración de Ebhisa votaron a favor de los despidos de Del Arco y de L. H., en base al informe forense elaborado por KPMG sobre la salida irregular de las instalaciones de Ebhisa de 120.000 toneladas de carbón descargado por cuenta de Natural Mining Resources 1926 (NMR), que no llegó a pagar el cargamento a su proveedor, la empresa Telf. Esta última presentó una denuncia penal por estos hechos y también reclama una indemnización de 48 millones de euros a Ebhisa por vía civil.

Tanto Del Arco como L. H. rechazan en sus demandas las conclusiones de KPMG. Entre otras cosas, apuntan a que quienes estaban al tanto de lo que ocurría con el cargamento de carbón conflictivo eran personas de Ebhisa de los departamentos de operaciones, sistemas de informeción, de expolotación y medioambiente y de mantenimiento y conservación. Además, también niegan haber ocultado información al Consejo de Administración de Ebhias, sosteniendo que ese órgano estaba expresamente informado desde mayo de 2023.

La demanda por despido interpuesta por Del Arco y por L. H. recayó en el Juzgado de lo Social número 2 de Gijón y estaba previsto que se hubiera celebrado ayer martes. Finalmente, el magistrado acordó la suspensión del juicio, en base a las alegaciones que presentaron los representantes de los tres socios privados de Ebhisa.

La terminal de minerales Ebhisa, con la explanada en su parte trasera que la separa de la regasificadora / DAVID CABO

En cuanto al juicio por el despido de Del Arco, el letrado de una de esas grandes compañías alegó que se encontraba de baja médica desde hace unos días, sin que diera tiempo material para que otro letrado de la empresa se pusiera al día para defenderla en un procedimiento que acumula más de mil folios entre la documentación aportada por las distintas partes.

En cuando al juicio por el despido de L. H., los tres socios privados argumentaron que no les habían notificado que ésta había ampliado la demanda contra sus empresas, algo que hizo recientemente. Del Arco ya había dado ese paso tiempo atrás.

Sentencia en Madrid

El juicio se suspendió sin que se fijara una nueva fecha para su celebración. El conflicto por el carbón desaparecido en las instalciones de Ebhisa se está dirimiento en cuatro jurisdiccines distintas. Además del pleito laboral que se ha suspendido, ya se celebró el juicio civil en el que Telf reclama los 48 millones de indenminzación, cuya sentencia se ha pospuesto a la espera de que concluya la investigación de los mismos hechos en vía penal. Una causa penal en la que están siendo investigados varios exdirectivos del Puerto y de Ebhisa, así como cargos de NMR y de la consignataria que actuó como agente de Telf y de NMR en El Musel.

Los tribunales de lo mercantil –tras la quiebra de NMR– también se han pronunciado sobre el asunto. Así, una sentencia de la Audiencia Provincial de Madrid dio la razón a Ebhisa al considerar que estaba obligada por contrato a permitir que NMR dispusiera del carbón que no había pagado a Telf, al figurar NMR como depositante y titular del carbón tanto ante Ebhisa como ante la Aduana.