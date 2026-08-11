José Carlos González, premio a toda una vida tras el mostrador desde Electrodomésticos La Casa, en La Calzada

La Feria Internacional de Muestras de Asturias volvió a poner ayer el foco en uno de los rostros históricos del comercio gijonés. El Ateneo Jovellanos concedió su Premio al Desarrollo Económico e Industrial de Asturias a José Carlos González Martínez, de Electrodomésticos La Casa, en reconocimiento a una trayectoria empresarial vinculada estrechamente a Gijón y, especialmente, al barrio de La Calzada. El galardón, que alcanza este año su 21.ª edición, quiso remarcar tanto su recorrido profesional como su compromiso con el comercio de proximidad y con la ciudad.

De izquierda a derecha, Félix Baragaño, Jesús Martínez Salvador, José Carlos González, Álvaro Muñiz y Alfredo Fernández. | ÁNGEL GONZÁLEZ

González recibió el reconocimiento rodeado de familiares, amigos, representantes empresariales y autoridades. El acto sirvió también para repasar una trayectoria que comenzó en 1962, cuando se incorporó al negocio familiar junto a su padre, en la Ferretería El Sol, en la zona de Cuatro Caminos. Durante su intervención, el premiado repasó la evolución del negocio y su transformación hacia la venta de electrodomésticos, antes de abordar las distintas decisiones que permitieron a la empresa adaptarse a los cambios del sector.

Fue precisamente esa capacidad de adaptación una de las cuestiones más destacadas durante el acto. El subdirector general de Sabadell Herrero, Alfredo Fernández Santos, definió a González como un referente del comercio de proximidad y destacó su capacidad para afrontar situaciones complicadas y adaptarse a los cambios sin perder la cercanía con sus clientes.

El propio González aprovechó su intervención para reivindicar el papel del pequeño comercio y advertir de las dificultades que atraviesa. Recordó cómo durante décadas sus clientes fueron pasando de padres a hijos y nietos, hasta que las nuevas generaciones comenzaron a modificar sus hábitos de consumo. "El comprador ahora solo mira el precio", lamentó, al referirse a la competencia de las grandes superficies y, especialmente, de las compras por internet. Explicó que en ocasiones los clientes acuden a la tienda para informarse sobre un frigorífico o una lavadora, reciben asesoramiento y después buscan el producto en internet para comprarlo donde resulte más barato.

González reclamó así una mayor implicación para cambiar esa mentalidad y poner en valor el trabajo que existe detrás de una venta. Su trayectoria empresarial ha estado además ligada durante décadas a las organizaciones que representan al comercio gijonés. El propio premiado citó durante su intervención su paso por la Cámara de Comercio de Gijón, a la que se incorporó en 1986 y en cuyo pleno permaneció durante 41 años, hasta su salida este mismo año.

El presidente de la Cámara de Comercio de Gijón, Félix Baragaño, quiso reconocer precisamente esa trayectoria. Baragaño destacó su "dedicación", sus aportaciones y su participación en momentos complicados para la institución, así como su defensa de los intereses comunes. El presidente de la entidad puso además el foco en que el negocio de González "es el comercio que representa el arraigo", al destacar que este tipo de establecimientos suelen estar regentados por vecinos y contribuyen a mantener vivas las calles y los barrios.

El presidente del Ateneo Jovellanos, Álvaro Muñiz, incidió igualmente en la dimensión social de la trayectoria del premiado. En su intervención, defendió una figura del empresario que no se limita a la búsqueda del beneficio económico, sino que también puede contribuir a resolver necesidades de su entorno. Muñiz recordó especialmente la relación que González mantuvo durante años con los vecinos de La Calzada y la forma en la que el comercio podía convertirse en un apoyo para las familias que necesitaban adquirir un electrodoméstico.

El segundo teniente de alcalde de Gijón, Jesús Martínez Salvador, que acudió al acto en representación de la alcaldesa, Carmen Moriyón, incidió en esa misma idea. Destacó que González "financió electrodomésticos a centenares y centenares de familias" en una época en la que muchas de ellas no tenían las mismas posibilidades económicas que en la actualidad.

Para Martínez Salvador, aquella forma de trabajar resume "la mejor definición del comercio de proximidad": entender que detrás de cada cliente hay una persona, una familia y una necesidad concreta. El edil también destacó la capacidad de González para adaptarse a los cambios que vivió el sector y buscar nuevas fórmulas para competir con las grandes superficies "sin reducir las raíces".

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El acto concluyó con la lectura del acta de concesión del premio y la entrega del galardón a José Carlos González. En ella, el Ateneo Jovellanos destacó su aportación al desarrollo de la ciudad, su atención a las necesidades de los vecinos y su compromiso durante décadas con la actividad comercial y empresarial.