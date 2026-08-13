Emulsa recogió 80 toneladas de algas en la playa gijonesa del Arbeyal tras retirar otras 140 en Poniente

Después de completar la recogida de 140 toneladas de algas en la playa de Poniente, los operarios de Emulsa hicieron lo propio con otras 80 toneladas en el Arbeyal. Así lo confirmó este jueves en la Feria de Muestras el edil de Medio Ambiente y Sostenibilidad y presidente de Emulsa, el popular Rodrigo Pintueles, quien presumió de la mejora lograda en la calidad de las aguas de Gijón en los últimos años.

Pintueles subrayó que el gobierno local destinará a lo largo de este mandato más de 18 millones de euros a la recuperación de los ríos Piles y Peñafrancia. Teniendo en cuenta los resultados obtenidos a través de los muestreos de calidad de las aguas, Pintueles reivindicó que "Gijón tiene en este momento unas playas y un litoral que, sin temor a equivocarnos, podemos decir que gozan de la mejor salud ambiental de su historia".

Acerca de la recogida de algas que se tuvo que llevar a cabo debido al arribazón producido a finales de julio, Pintueles argumentó que "estos arribazones forman parte del funcionamiento natural de los ecosistemas litorales y no deben confundirse con residuos". Si bien, debido a que las cantidades resultaron excepcionales, Emulsa puso en marcha un dispositivo especial de limpieza.

Más allá de poner el foco en la situación actual, el concejal recordó que al inicio del mandato tuvo que decretar el cierre parcial para el baño en la playa de San Lorenzo por los malos resultados en los análisis del agua. "Desde entonces, ni durante los veranos de 2024 y 2025 ni en el actual verano de 2026 se han producido episodios de contaminación que hayan obligado a cerrar temporalmente al baño ninguno de los arenales urbanos de Gijón", celebró el edil.