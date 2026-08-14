Los clubes deportivos de la zona oeste buscan sumar colaboradores para su Fundación: "Cualquier entidad o persona es bienvenida"

La Fundación Deporte Gijón Oeste (Fundego), la entidad creada por siete clubes del oeste de la ciudad para unir fuerzas, presentó este viernes en la Feria de Muestras su campaña "Yo también sumo". Con esta iniciativa, esta Fundación recientemente creada espera que más empresas o vecinos colaboren con un proyecto que aseguran que servirá para "conseguir muchos retornos para el deporte base de la ciudad".

La presentación contó con representantes de los siete clubes que constituyen la Fundación, el Telecable Hockey, Balonmano La Calzada, Voleibol La Calzada, Rugby La Calzada, Judo La Calzada, Club Baloncesto El Arbeyal y Gimnasia Rítmica Galaica. El director general del Telecable, Fernando Sierra, fue el encargado de recordar las claves de la decisión de formar esta entidad que ya fue constituida de manera formal en julio con una aportación económica inicial de 30.000 euros.

Sierra explicó que esta era una idea "que rondaba entre nosotros desde hace más de diez años". "El hecho de conseguir que esto haya cuajado es motivo de mucha alegría para quienes llevamos pensando en que de esta forma podemos aportar más a la sociedad. Pensábamos que debíamos unirnos para hacer proyectos que sirvan para mejorar el servicio deportivo que ofrecemos a los gijoneses", desarrolló el directivo del Telecable.

Aunque el proyecto acaba de nacer, Sierra apuntó que cuentan con el objetivo común de que "esto sea una apuesta por el deporte base en la zona oeste que tenga una larga trayectoria". Precisamente, para lograr que la Fundación impulse el mayor número posible de iniciativas desde el comienzo, acaban de lanzar la campaña "Yo también sumo" para llegar a nuevas empresas o personas que quieran colaborar. "Les vamos a esperar con los brazos abiertos. Lo que queremos es tener al mayor número de niños haciendo deporte y, para eso, entendemos que todos tenemos que sumar", aseveró el tesorero de la Fundación, Rubén Rodríguez, entrenador y presidente del Judo La Calzada.

Por el momento, Fundego ya cuenta con el apoyo del Ayuntamiento de Gijón y del Principado, así como de la Autoridad Portuaria y de la Caja Rural de Asturias.

Durante el acto, el director de la Feria de Muestras y secretario general de la Cámara de Comercio de Gijón, Álvaro Alonso, ensalzó a los clubes que han impulsado la Fundego. "Habéis tenido la visión de uniros para dar más voz y visibilidad al deporte. Seguro que eso traerá buenos frutos", indicó.