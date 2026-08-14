El suministro de electricidad a los portacontenedores que atracan en El Musel supondrá una inversión de 7,8 millones

El Consejo de Administración de la Autoridad Portuaria de Gijón aprobó este viernes una concesión a la empresa Regenera OPS Tres, para el suministro de electricidad a los barcos portacontenedores que atraquen en El Musel. Se trata de una actuación que requerirá de una inversión de 7,8 millones de euros en una primera fase, los cuales 3,5 millones los aportará la Autoridad Portuaria y los otros 4,3 millones la empresa.

La Autoridad Portuaria, Nieves Roqueñí, señaló tras la reunión del Consejo sobre esta concesión que “avanzamos en la colaboración público-privada, dando un paso fundamental para la descarbonización del Puerto”.

El Consejo también autorizó la licitación de la obra de renovación de la parrilla de vías de la estación sur de El Musel, por 4,97 millones de euros. Se aprobó, además, una concesión de 23.594 metros cuadrados en el Muelle Olano a Marprin para almacén de granes sólidos. También se modificó la concesión de Casitran en el Muelle de La Osa, ya que esta compañía aumentará sus servicios actuales, pasando a prestar también los de consignación de buques y mercancías.

La dirección del Puerto también informó a los consejeros de que entre enero y julio se han movido algo más de 7 millones de toneladas de mercancías por El Musel, menos que en 2025 por la caída de los tráficos de carbón térmico y de Arcelor. El tráfico de graneles sólidos, no obstante, experimentará un crecimiento en el mes de agosto respecto al mismo mes de 2025.

La presidenta del Puerto también sometió al Consejo el Plan PROA de reforma, accesibilidad y ordenación, marco de referencia para las actuaciones singulares y ordinarias en los terrenos de la Autoridad Portuaria de Gijón más ligados a la ciudad. En palabras de Roqueñí, “el objetivo es tener una visión global para un frente marítimo y territorial que queremos conectado, accesible y reconocible, y donde puerto, ciudad, patrimonio, paisaje y actividad económica evolucionen de forma coordinada”.