Cinco barcos copan el principal muelle de la ampliación del Puerto de Gijón
El "Solitaire", que está cargando tubería desde un mercante, es el mayor de los buques
El principal muelle de la ampliación del puerto gijonés de El Musel, el Muelle Romualdo Alvargonzález Figaredo (antiguo Muelle Norte), presentaba este lunes una imagen inusual en cuanto a actividad, con la acumulación de cinco barcos en el mismo.
El más grande de ellos es el "Solitaire", que también es el barco de mayor longitud que ha atracado en El Musel con 397 metros incluyendo el "stinger" que utiliza para el tendido de tuberías submarinas. Abarloado a su babor está el "FWN Space", desde el que está transbordando directamente 9.291 toneladas de tubería.
Los otros barcos son el "Seet Judi", que está descargando 15.400 toneladas de productos siderúrgicos; el "Arklow Marsh", que carga 11.000 toneladas de cemento en la terminal de Tudela Veguín y el "Ning Yue Hai", que está cargando 61.400 toneladas de carbón para su envío a Turquía.
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