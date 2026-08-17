La guerra de clanes de Huelva, con ecos en Gijón: dos de los fallecidos en Isla Cristina son la suegra y la hermana de "El Baba", detenido en El Cerillero en 2024

Un posible ajuste de cuentas entre clanes rivales es ahora la hipótesis que más fuerza cobra para esclarecer el brutal tiroteo ocurrido este domingo en la localidad onubense de Isla Cristina. En el mismo, han muerto dos mujeres y un hombre y hay otras dos personas heridas, una de ellas de gravedad.

Dicho suceso tiene su resonancia en Gijón ya que las dos fallecidas son la suegra y la hermana de "El Baba" y el herido grave es su sobrino. "El Baba" es el hombre arrestado en octubre de 2024 en el barrio de El Cerrillero como presunto responsable de otro tiroteo mortal en Huelva capital. El que pasó en 2024 en la barriada de El Torrejón y en el que murió un hombre y otro acabó herido. Este "Baba" escapó a Gijón y se escondió durante semanas en un piso de la calle Manuel Hevia Carriles.

En cuanto al tiroteo de este 16 de agosto, los hechos pasaron cerca de las diez de la noche, cuando los ocupantes de una motocicleta abrieron fuego contra varias personas que se encontraban en plena vía pública.

Como consecuencia de los disparos, tres personas han muerto -una mujer embarazada, la madre de ella y un menor de 16 años- y otras dos resultaron heridas. Una de estas últimas permanece en estado grave, de acuerdo con la información facilitada por la Guardia Civil.

El otro herido, que recibió un balazo en la pierna, está fuera de peligro, según confirmó hoy por la mañana el alcalde de Isla Cristina, Jenaro Orta, en una entrevista emitida por "Canal Sur Radio", un conocido medio de comunicación andaluz.

La principal hipótesis: un ajuste de cuentas entre clanes

Las primeras líneas de investigación apuntan a que el ataque podría estar relacionado con un ajuste de cuentas entre integrantes de diferentes clanes. Se trata, por el momento, de una hipótesis inicial y los investigadores no descartan ninguna otra posibilidad.

Las diligencias abiertas para esclarecer lo sucedido se encuentran además bajo secreto de sumario, por lo que no han trascendido más detalles sobre el origen del enfrentamiento, la identidad de los implicados o las circunstancias que pudieron desencadenar el tiroteo.

El suceso podría guardar relación con el tiroteo de 2024 en la barriada de El Torrejón de Huelva capital, en el que murió un hombre y otro resultó herido. El presunto autor de estos hechos, conocido como "El Baba" fue detenido días después en Gijón, donde el Juzgado número 3 de la ciudad asturiana decretó la prisión provisional, comunicada y sin fianza como presunto autor de un delito de asesinato y otro de tentativa de asesinato.

Según detalla la Guardia Civil, las dos mujeres fallecidas en este suceso son la suegra y la hermana de "El Baba" y el herido grave es su sobrino. En cuanto al menor fallecido, según la Benemérita, no guarda relación con las dos mujeres fallecidas y tampoco tendría nada que ver con el supuesto ajuste de cuentas.

Amplio dispositivo para localizar a los autores

Tras el ataque, la Guardia Civil desplegó un amplio dispositivo de seguridad y búsqueda con el objetivo de localizar a los presuntos autores de los disparos, que huyeron después de abrir fuego.

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La investigación continúa abierta y el instituto armado pidió la colaboración ciudadana. Cualquier persona que pueda aportar información relacionada con los hechos puede hacerlo de forma confidencial a través del teléfono 062 o en cualquier dependencia de la Guardia Civil.