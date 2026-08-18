Las navieras reservan escalas en el Puerto de Gijón para 61 cruceros con 125.000 turistas en 2027

El turismo de cruceros está al alza en Gijón, superando año a año el récord del anterior. En 2027 el incremento previsto en El Musel será del 47%, hasta alcanzar una cifra de 125.000 cruceristas. Esta es la estimación que tiene la Autoridad Portuaria de Gijón en base a las solicitudes de escala que ya han hecho las distintas navieras para los 61 barcos turísticos de pasaje que visitarán el próximo año el puerto gijonés.

Estas previsiones no son inamobibles y es habitual que posteriormente pueda haber alguna pequeña variación, con la cancelación de alguna escala o la llegada de alguna inicialmente no prevista. Como ejemplo, de los 90.000 pasajeros previstos antes del inicio de la temporada actual, las modificaciones posteriores han llevado a que finalmente se cerraran 50 escalas con 85.838 pasajeros.

En el caso de que se mantengan todas las escalas ya solicitadas para 2027, a través de El Musel llegarán casi 40.000 turistas más a Asturias que los que vendrán este año.

Una mirada más larga permite ver el desarrollo de este tipo de turismo en el puerto gijonés, al que en 2019, antes de la pandemia del Cóvid, llegaron 15.434 cruceristas. Una cifra que el año que viene se va a multiplicar por ocho.

El momento crítico para el despegue del tráfico de cruceros en El Musel fue el gran incremento que experimentó a raíz de la invasión rusa de Ucrania, que llevó a que las navieras suspendieran los cruceros por el Báltico, que tenían entre sus escalas el puerto ruso de San Petersburgo, redirigiéndolos hacia otras rutas, parte de ellas por los fiordos noruegos y otra parte hacia el sur, tocando puertos del Golfo de Vizcaya, y Portugal. Gijón se ha hecho un hueco en buena parte de estas últimas rutas después de que muchas compañías de cruceros hayan posicionado más barcos en el Atlántico europeo con base en puertos del sur de Inglaterra y de Alemania.

Así, si en 2022, a El Musel llegaban 25.441 cruceristas y al año siguiente 27.455 en 25 escalas, en 2024 se produjo el primer gran salto, al cerrar el ejercicio con 44.769 cruceristas.

El crecimiento siguió en 2025, con 73.000 cruceristas y, de ahí se va a pasar previsiblemente en el año actual a los 85.838 citados, con un nuevo incremento que se debe a la llegada de grandes cruceros del grupo Carnival, con sus marcas dirigidas al mercado británico (P&O y Cunard) y al alemán (Aida Cruises), si bien no son las únicas marcas que están trayendo grandes cruceros a Gijón. MSC, Royasl Caribean, Norwegian Cruise Line y Ambassador Cruise Line y Oceania también están trayendo cruceros con más de mil pasajeros (en algún caso más de 6.000) a bordo al puerto gijónés.

Turistas del crucero "Liberty of the Seas", el pasado 10 de agosto en Gijón. / Marcos León

El aumento en el número de cruceros ha llevado a que este año, por primera vez, se haya producido escalas dobles, con la llegada el mismo día de dos cruceros al puerto gijonés. Algo esto último que a buen seguro volvera a producirse en 2027 con el aumento previsto.

No todos los pasajeros que llegan a Gijón a bordo de cruceros desembarcan. En cada puerto siempre hay una parte que opta por permanecer a bordo. De los que desembarcan, una parte opta por realizar excursiones organizadas a distintos puntos de interés asturianos, como visitar el prerrománico y la ciudad deOviedo; Avilés con el Niemeyer y Luanco; la visita al santuario de Covadonga o Gijón con parada en un llagar para probar la sidra asturiana suelen estar entre las excursiones por las que pueden optar. Otros pasajeros prefieren conocer la ciudad de Gijón por su propia cuenta, y la presencia de estos últimos en las calles del centro de Gijón se nota especialmente cuando llegan los grandes cruceros al Puerto.

Captación de visitantes

El impacto económico directo de los cruceros es limitado, ya que su negocio consiste en que los pasajeros hagan gasto fundamentalmente en el propio barco, que habitualmente sólo permanece en Gijón durante unas horas. Conseguir que permanezcan durante más tiempo, haciendo noche o que los pasajeros que tienen un primer contacto con Gijón vuelvan luego por su cuenta para estancias más largas es la estrategia que hace unos años inició el Ayuntamiento para tratar de aprovechar el potencial turístico que tiene la llegada de miles de visitantes a Gijón en los cruceros.

Este año El Musel ya tuvo su primera escala de 24 horas de un crucero, el "Europa 2", que llegó al Puerto a primera hora de la mañana del 4 de mayo y zarpó al día siguiente con sus 516 pasajeros. Aunque menos llamativos que sus hermanos mayores, los cruceros más pequeños son también los que traen a bordo a turistas con mayor poder adquisitivo.

El Ayuntamiento pone a disposición de los cruceristas un autobús lanzadera que los deja cerca de los Jardines de la Reina y también les ofrece folletos y mapas de la ciudad cuando ponen pie en tierra. Lograr que hagan más gasto en Gijón y vuelvan es el objetivo.