Los baños vuelven a la playa gijonesa del Arbeyal con mucha precaución tras las más de 300 carabelas portuguesas recogidas: "Hay que estar al tanto"

El Arbeyal volvió a mirar hoy al mar con cierta cautela después de que ayer se convirtiera en el punto del litoral gijonés con mayor presencia de carabelas portuguesas. Más de 300 ejemplares fueron recogidos en este arenal a lo largo de la jornada, dentro de los 570 contabilizados en todas las playas del concejo y dejando siete picaduras en total —ninguna de ellas grave—.

La situación ha sido hoy mucho más tranquila en los arenales gijoneses, solo se apreció bandera roja por presencia de estos organismos en una de las zonas de la playa de Poniente. Durante la mañana se localizaron algunos ejemplares en San Lorenzo y El Arbeyal, arrastrados por la mar durante la noche, pero a lo largo del día su presencia ha disminuido notablemente. El descenso del viento habría contribuido a que la llegada de estos organismos fuera mucho más puntual que durante la jornada anterior, cuando se contabilizaron centenares en distintos puntos del litoral.

Teni Rodríguez y Carmen Velasco, vecinas del barrio de La Calzada, paseaban esta mañana por la orilla y reconocían que la presencia de estos organismos les genera cierta preocupación. "Nos preocupan pero vamos mirando", explicaban. Ambas aseguraban que nunca habían visto una situación semejante en la playa y apuntaban al aumento de la temperatura del agua como posible explicación: "Nos parece que es el agua que viene muy caliente, claro. Y por eso vienen las carabelas".

A primera hora de la mañana, un trabajador de Emulsa habría retirado 65 ejemplares en el Arbeyal, según les explicó el propio operario. Teni y Carmen habían encontrado además una carabela muerta y otra viva durante el paseo del día anterior y esta mañana habían localizado otra en la arena. "Da pena venir y que no te dejen bañarte", lamentaban. Para ellas, el problema se hace especialmente evidente porque viven cerca y tienen esta playa como uno de sus lugares habituales para acercarse al mar.

Precaución entre quienes llegan con niños

Entre los bañistas que acudieron hoy al arenal también estaban Laura Ruiz, María José García y África Espinosa, que habían llegado desde León y se enteraron de la situación al pasar el día anterior por la playa de Poniente, donde encontraron la bandera correspondiente. Al saber que el Arbeyal había concentrado ayer la mayor cantidad de carabelas, reconocían que afrontaban el baño "con precaución, mucha precaución".

La presencia de una niña entre el grupo hace que la atención sea todavía mayor. "Hay que estar al tanto y con un poco de preocupación", explicaban. La situación resulta especialmente frustrante para quienes llegan de vacaciones: "De tres días que vienes, dos no te puedes bañar, pues es un poco molesto", resumían.

Carabelas recogidas ayer. / LNE

Vicente Blanco, vecino de la zona, también se acercó esta tarde a la playa con cierta prevención. Antes de instalarse quiso comprobar si había ejemplares en la arena. "Estuve mirando cuando llegué a ver si había algo porque no tengo ganas de sufrir", bromeaba. Ayer sí había visto carabelas acercándose hacia la orilla y optó por asumir que no podría bañarse. "Ayer ya fue hacerte a la idea de que no te puedes bañar y punto. Es lo que toca", explicaba.

Frente a la preocupación de otros bañistas, también hay quienes prefieren asumir la situación como parte de la propia naturaleza. Lucía Rodríguez, Marta Rodríguez y Alba Martínez acudieron al Arbeyal acompañadas de los pequeños Alejandra García y Leo Rodríguez. "Vienen con las mareas, ¿qué vas a hacer? Respetarlas", señalaban. Para ellas, el mar tiene sus propias reglas: "Es que es así, el mar es un medio natural. Si no quieres que haya bichos, vete a la piscina".

La familia, que se había bañado antes sin detectar ejemplares, aseguraba estar tranquila por el momento. "No hemos visto nada", explicaban. Su idea era aprovechar igualmente la jornada aunque el baño pudiera complicarse: "Se pueden hacer otras cosas". Una actitud que resume el sentir de parte de los bañistas que hoy regresaron a El Arbeyal después de la jornada de ayer: vigilar la orilla, comprobar las condiciones y adaptarse a lo que depare el mar.