Fallece un hombre al sufrir un infarto en plena calle en Gijón
Los servicios sanitarios trataron de reanimarle durante varios minutos
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Dolor en en el barrio gijonés de La Calzada. Un varón nacido en 1939 falleció esta mañana después de sufrir un infarto pasadas las 10.00 horas cuando iba montado en el coche de un familiar.
Hasta el lugar de los hechos se acercaron agentes de la Policía Local y profesionales sanitarios en una UVI Móvil. Durante 50 minutos, los agentes y los sanitarios trataron de salvarle la vida al hombre realizando las labores de reanimación, pero resultó imposible.
Los hechos generaron conmoción entre los vecinos de la zona, que se encontraron con lo ocurrido a la altura del cruce entre Los Andes y la calle Ecuador.
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