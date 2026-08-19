"Maximizar el impacto económico", desafío para las escalas de cruceros en Gijón

Como "una noticia positiva" para la ciudad y para Asturias calificaba ayer la Autoridad Portuaria de Gijón la previsión que maneja El Musel para 2027, 61 escalas de cruceros y alrededor de 125.000 turistas, cifra que supondría un aumento del 47 % respecto a este año, como desveló ayer LA NUEVA ESPAÑA. "Este crecimiento sostenido demuestra la capacidad de El Musel para compatibilizar su actividad principal como puerto industrial y logístico con una línea de negocio complementaria como la de cruceros, generadora de actividad, empleo y proyección internacional para Gijón y Asturias", señalaron desde la Autoridad Portuaria, que hizo hincapié en que "el verdadero reto no es solo crecer en número de pasajeros, sino maximizar el impacto económico de cada escala y minimizar el efecto sobre los ciudadanos".

En el Ayuntamiento también se recibieron con satisfacción estos datos. "No se trata únicamente de recibir más barcos o de batir récords, sino de conseguir que quienes desembarcan en El Musel conozcan Gijón, visiten sus principales espacios, consuman en el comercio y la hostelería locales y se lleven una imagen que les anime a volver", declaró Ángela Pumariega, Vicealcaldesa y edil de Economía, Empleo, Turismo e Innovación.

Desde la Autoridad Portuaria reivindicaron que las previsiones, abiertas no obstante a variaciones, confirman "que las infraestructuras portuarias, la capacidad operativa del puerto y el atractivo turístico y cultural de nuestro entorno van consolidando a El Musel como uno de los destinos de referencia en el arco atlántico". "Nuestro objetivo es seguir ofreciendo un servicio seguro, eficiente y sostenible, manteniendo la calidad de la operativa portuaria y reforzando la colaboración con todos los agentes implicados", agregaron desde la entidad portuaria.

Si se mantienen las escalas solicitadas ya por las navieras para el próximo año, a través de El Musel arribarán a Asturias casi 40.000 turistas más que en el presente año. "El turismo de cruceros aporta a la ciudad más visibilidad que rentabilidad directa; el gasto medio de los cruceristas no es especialmente elevado", afirmó Ángela Pumariega, para quien este tipo de viajes constituye "una oportunidad para que miles de personas conozcan nuestra ciudad, aunque sea durante unas horas, y descubran suficientes atractivos como para plantearse regresar en el futuro, esta vez en un viaje familiar y con una estancia más prolongada".

"Planificar el crecimiento"

Ante el "fuerte aumento" de cruceristas que se vislumbra para 2027, Pumariega abogó por "planificar adecuadamente este crecimiento" y por que los beneficios que comporten esas visitas temporales a Gijón "sean compatibles con la sostenibilidad y la convivencia". El área turística local pone a disposición de los cruceristas un autobús lanzadera y proporciona mapas y folletos. Asimismo, Ángela Pumariega resaltó la importancia del calendario de las escalas. "Priorizar la llegada de cruceros fuera de los meses de mayor afluencia nos ayuda a seguir avanzando en uno de los principales objetivos turísticos de Gijón: la desestacionalización", concluyó la Vicealcaldesa.

El incremento en el número de cruceros registrado este 2026 ha llevado a que, por vez primera, se hayan producido escalas dobles, es decir, la llegada el mismo día de dos embarcaciones al Puerto. Circunstancia que, teniendo en cuenta las previsiones, se repetirá en 2027.