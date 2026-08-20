El desguace de El Musel reciclará residuos metálicos portuarios además de barcos

DDR Vessels XXI, que gestiona el desguace de barcos en el Rincón de Langreo, en El Musel, ha solicitado una modificación de su concesión para poder tratar chatarras no procedentes del desguace de buques. El objetivo es poder atender las peticiones de operadores portuarios que le solicitaban el achatarramiento de equipos obsoletos, residuos metálicos o anclas recuperadas del fondeadero. Para atender estas peticiones, la empresa precisa la modificación de la concesión, para no ceñirse al desguace de barcos.

Anclas de hasta 10 toneladas y cadenas sujetas a los mismos de más de 15 toneladas recuperadas del fondeadero, flejes de sujeción de las bobinas de acero que se transportan en tren hasta El Musel y se retiran para su embarque o cucharas obsoletas de grúas son algunas de las peticiones que ha tenido la empresa para reciclar, sin que hasta el momento hubiera podido atenderlas.

En ocasiones, llevar esas piezas a un desguace fuera del Puerto obligaba a hacer papeleo aduanero, algo que no se precisará en el caso de DDR Vessels.

La petición de la modificación sustancial de la concesión, por parte de DDR Vessels XXI, ha sido sometida ahora a un periodo de información pública por parte de la Autoridad Portuaria de Gijón, por un plazo de 20 días.

DDR Vessels fue el primer desguace de barcos de España en cumplir la rigurosa normativa europea y también es uno de los pocos en Europa que cuenta con esa certificación.