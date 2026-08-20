Dolor en el sector del transporte por la muerte del empresario gijonés Jesús Gil Moreno: "Era un referente"

El sector del transporte asturiano dice adiós a uno de sus mayores referentes. Jesús Gil Moreno, el fundador de la compañía gijonesa de transportes Jesús Gil e Hijos S. L., falleció este miércoles a los 87 años de edad a causa de un infarto. Gil, hijo de campesinos que se mudó en su juventud de Lugo a Asturias en busca de un futuro mejor, impulsó una empresa en la que ahora hay más de 100 trabajadores y que tiene sedes en Gijón (Tremañes), Madrid, Barcelona, Bilbao, La Coruña, Valencia y Sevilla. "Era un ejemplo para todos los que le rodeábamos", señalaron familiares y amigos tras su fallecimiento.

Jesús Gil, nacido en la localidad lucense de Guitiriz en 1939 y vecino de La Calzada desde hace décadas, creció junto a otros cinco hermanos y tomó la decisión de mudarse a La Felguera por mediación de un primo cuando apenas tenía trece años y medio. Comenzó trabajando en la construcción y más tarde como minero.

Gil Moreno se casó con María Amable Blanco González, natural de Tapia de Casariego, quien le convenció para dejar la mina. Unos años más tarde, Jesús Gil se trasladó junto a su familia a Gijón, donde comenzó a desarrollar las tareas de ayudante de un que hacía portes a Barcelona, hasta que al mes lo contrataron en la empresa de transportes Quiroga Saralegui.

Fue en 1970 cuando creó la firma Jesús Gil, un grupo de empresas especializadas en el transporte de mercancías. La empresa continuó creciendo en 1993, se constituyó la sociedad Transportes Jesús Gil e Hijos, S.L. con oficinas en Gijón. La empresa no dejó de crecer y en los años 2003 y 2011 se fundan Grupo Operador de Transportes Jesús Gil S. L. y Jesús Gil Logística Integral S. L., respectivamente. Ambas tienen sedes en Madrid, Barcelona, Bilbao, La Coruña, Valencia y Sevilla.

Durante todos estos años, Jesús Gil Moreno fue el encargado de dirigir la actividad de la empresa como operador logístico para cubrir las necesidades de transporte y almacenaje de las principales compañías de la región. Si bien, tanto sus dos hijos, Jesús Antonio y María Felisa, como dos de sus nietos, Carla y Sergio, acumulan años desempeñando importantes tareas en un negocio que supera el centenar de empleados.

Las tres empresas citadas forman el grupo Jesús Gil, que da una gran cobertura de transporte y logística. Actualmente, la firma opera a nivel nacional y para toda la Unión Europea a través de una flota propia de camiones formada por más de 100 tráileres. La última novedad llegó en 2022 con la creación de un departamento de transporte marítimo que da servicio para el transporte de contenedores a nivel mundial. Para poder realizar de forma exitosa esas gestiones, desde 2024 cuentan con un local autorizado para mercancías de exportación.

Algunos de sus familiares, como su nieto Sergio, le definieron este miércoles como "nuestro mayor ídolo". "Era una persona que se desvivía por sus familiares, por sus amigos y por sus empleados", indicó Sergio García Gil, que agregó que "a él le encantaban nuestras reuniones familiares". La última tuvo lugar el pasado domingo, cuando se juntaron para comer y celebrar el cumpleaños de Sergio.

La pérdida de Jesús Gil Moreno también generó dolor ayer en la Asociación de Empresarios del Transporte y Aparcamientos de Asturias (Asetra), desde la que homenajearon su trayectoria en 2014. Su presidente, Ovidio de la Roza, resaltó este miércoles que "era una persona muy cercana y un empresario muy comprometido y ambicioso". "Siempre colaboraba con nosotros. Era un referente y uno de los personajes históricos más importantes de nuestro sector. No hay nadie en Asturias que se dedique a esto y no conozca su empresa y todo lo que ha conseguido", apuntó De la Roza.

Jesús Gil Moreno falleció este miércoles cuando circulaba como copiloto en un coche junto a otros familiares que le iban a trasladar a un centro médico por las molestias que estaba sufriendo por segundo día consecutivo. Agentes de la Policía Local y profesionales sanitarios intentaron reanimarle, pero resultó imposible.

Gil Moreno deja esposa, María Amable Blanco González; dos hijos, Jesús Antonio y María Felisa Gil Blanco; cuatro nietos, Carla, Laura, Sergio e Iria, y demás familia. La capilla ardiente de Gil Moreno se encuentra en el tanatorio de Cabueñes. El funeral será este jueves, a las 17.00 horas, en la iglesia de San Pedro.